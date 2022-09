Perde capelli e peli del corpo completamente, la terribile storia di Tom Hall. L’uomo, un americano di 30 anni residente a Londra, è stato colpito da una malattia incurabile che ha determinato la caduta di ogni pelo del suo corpo. Si tratta della forma più grave di alopecia conosciuta: quella ‘Universalis’. A raccontare le cose è proprio il diretto interessato: “Non esiste una cura per questa malattia”, dice Tom a “Metro”. E ancora:“Mentre facevo la doccia mattutina all’inizio di novembre 2021, ho notato un’enorme quantità di capelli nelle mie mani”.

Poi dice: “Mi sentivo insensibile, scioccato ed estremamente confuso. In preda al panico, ho chiamato mia madre e le ho spiegato cosa stesse succedendo. Abbiamo pensato fosse il nuovo shampoo, poi sono andato dal medico che mi ha parlato di normale calvizie maschile, ma non era così. Amavo i miei capelli, come la maggior parte delle persone. Mi svegliavo con le lenzuola coperte di peli, lo scarico della doccia si intasava e sembrava sempre che avessi un nuovo taglio di capelli. È stato terribile”.

Leggi anche: “Purtroppo è lei”. Scoperta choc nel bagno del centro commerciale, era scomparsa da giorni





Perde capelli e peli del corpo completamente: la storia di Tom

Sembra che Tom abbia perso il 70% dei capelli nelle tre settimane successive. I medici hanno fatto test per analizzare i livelli di ferro, la funzione tiroidea e i globuli bianchi, senza riuscire a trovare anomalie. Poi il suo racconto si fa pi serio: “A dicembre non avevo ancora avuto risposte, i medici erano confusi”.

E ancora: “Mi ha dato fiducia e non stavo male. Il primo a parlare di alopecia è stato il medico di famiglia, ma non ci credevo e continuavo a cercare risposte alternative. L’uomo ha così deciso di rasarsi per gestire un po’ la cosa, ma non andava affatto bene. “Quando mi hanno detto che si trattava di Alopecia Universalis ho provato sollievo e dolore allo stesso tempo – spiega il giovane -“.

Spiega Tom: “Alla fine ho avuto una diagnosi e ho potuto rilassarmi un po’, ma sono stato anche colpito dalla realtà di una malattia di cui non sapevo nulla. Il mio dermatologo mi ha detto che l’alopecia può capitare a chiunque in qualsiasi momento, a qualsiasi età e di qualsiasi sesso. Ho cominciato un ciclo di steroidi, ma nessun pelo è ricresciuto. A maggio ero glabro sul 100% del corpo”.

Leggi anche: “Consumate troppa corrente”. Terrorizzato dalla bolletta, 47enne uccide moglie e figlio