Un uomo di 41 anni si è presentato domenica alla stazione di polizia ed è stato arrestato dopo aver confessato l’omicidio delle sue tre figlie di 4, 10 e 11 anni. Dopo la confessione gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato i corpi delle tre bambine. Secondo le prime informazioni, due di loro sono stati uccisi con un coltello, ha detto una fonte della polizia.

I corpi di due bambine erano nascosti sotto una coperta, mentre la terza, la più grande, era invece sdraiata su un divano e aveva dei segni sul collo. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, i quali hanno ascoltato una fonte vicina al caso, le bambine erano in custodia condivisa. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha spiegato di non sapere dove si trovasse l’ex compagna. La polizia non è ancora riuscita a contattarla.

Alfortville, in Francia, padre uccide le figlie di 4, 10 e 11 anni

La scena ha lasciato sotto choc la polizia e i vigili del fuoco che questa domenica hanno aperto la porta della piccola casa sul Quai Jean-Baptiste-Clément, ad Alfortville, in Francia. Nel primo pomeriggio, un padre si è presentato al commissariato di Dieppe, nella Senna Marittima, per confessare di aver ucciso le figlie nel suo appartamento della Val-de-Marne, a 200 chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di polizia, ma hanno potuto constatare la morte delle tre bambine solo dopo aver forzato la porta dell’abitazione chiusa a chiave. Una piccola casa che si affaccia sulla Senna, situata in basso, e che i passanti della domenica guardavano con tristezza. Il 29 aprile 2021 è stato condannato dal tribunale di Créteil per “violenza contro il coniuge in presenza di un minore”, precisa l’accusa. Atti commessi sotto la minaccia di un bastone.

È stato riconosciuto colpevole anche di violenza su minore di età inferiore ai 15 anni senza incapacità. È stato condannato a diciotto mesi di carcere, compresi dodici mesi con sospensione della libertà vigilata. È stato anche oggetto di un’indagine per stupro coniugale, caso archiviato per “reato non sufficientemente qualificato” nel luglio 2021. Recentemente ha avuto di nuovo il diritto di tenere le figlie “Cercava di ricongiungersi con la madre delle sue figlie”, riferisce una fonte vicina alle indagini. Sconvolti gli abitanti di Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne), dove le ragazze vivevano con la madre.