Papà getta le figlie dal balcone. Orrore in Francia, precisamente a Chambon-Feugerolles, cittadina della Loira, dove un uomo di 23 anni ha lanciato dalla finestra le sue figlie di 2 e 4 anni. L’episodio risale al 16 settembre scorso.

Purtroppo la più piccola delle bimbe è morta a causa del trauma riportato, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale e le è stata data una prognosi riservata. Secondo quanto riportato dalla stampa francese l’uomo si trovava da solo in casa con le bambine.

Leggi anche: Saman Abbas, l’ultima preoccupante notizia sui genitori





Orrore in Francia: 23enne getta le figlie dal balcone

Naturalmente l’uomo è stato arrestato e denunciato per omicidio. Non si conoscono al momento le ragioni del folle gesto. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La sorella più piccola è apparsa subito in gravissime condizioni ed è deceduta dopo il ricovero nel vicino ospedale di Saint-Etienne. La più grande, invece, è stata trasportata con l’elisoccorso a Lione e lotta tra la vita e la morte.

A confermare la notizia è stato il sindaco della cittadina, un centro di 12mila abitanti, David Fara: “È una tragedia immane. I residenti hanno chiesto aiuto, anche loro molto scioccati dopo aver scoperto i due corpi”. Secondo quanto riportato da Le Parisien la famiglia era seguita dai servizi sociali.

La tragedia ha riportato alla memoria quanto avvenuto a luglio del 2019 a San Gennaro Vesuviano. In quel caso un uomo di 35 anni gettò dal secondo piano di un palazzo di via Cozzolino la figlia di 16 mesi e poi si è lanciato a sua volta. La piccola morì sul colpo, mentre il papà fu ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli. Secondo quanto emerse all’epoca i genitori della piccola si stavano separando e c’erano proprio i dissidi all’interno della coppia all’origine del gesto.

“Ha ucciso Giovanna”. Choc sul marito: i due corpi trovati sul pavimento, senza vita