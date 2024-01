La città è sotto choc dopo la notizia della morte di due bambini di 7 e 10 anni e del loro papà. I loro corpi privi di vita sono stati trovati all’interno dell’abitazione in cui viveva l’uomo. A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata dal fatto di non aver avuto notizia da parte dell’ex marito che, in accordo con lei, avrebbe dovuto riaccompagnare i figli nella casa materna dopo le festività natalizie. Un sospetto che si era fatto terribile dopo che la scuola aveva comunicato l’assenza in classe dei due bambini.

Sul posto una squadra della polizia locale, accompagnata dai vigili del fuoco, due ambulanze e la mamma dei piccoli. Che qualcosa di terribile potesse essere successo è stato chiaro dal momento in cui i soccorsi si sono avvicinati all’abitazione. Dall’interno della casa, infatti, proveniva un fortissimo odore di gas.





Barcellona, papà e due figli trovati morti in casa: è giallo

In pochi minuti, davanti al silenzio che proveniva dall’interno dell’abitazione, i pompieri hanno fatto irruzione sfondando la porta. Purtroppo in casa la scoperta che nessuno avrebbe mai voluto fare: i corpi dei due bambini e del papà. Subito dopo i testimoni raccontano di scene di panico. Le urla disperate della madre, presente sul posto, hanno attirato immediatamente passanti e residenti del quartiere Horta, quartiere nord orientale tra i più antichi di Barcellona.

Ancora da chiarire cosa si realmente successo. La polizia catalana non esclude alcuna ipotesi, da un incidente alla inquietante possibilità che il padre abbia perpetrato un atroce gesto contro i propri figli prima di togliersi la vita. A quanto si apprende l’uomo si era trasferito nel quartiere dopo il divorzio. Sembra vivesse al piano terra da tre anni, arrivato nel periodo della pandemia.

Come riportato dalla Corte Superiore di Giustizia della Catalogna (TSJC), il genitore non aveva precedenti di denunce di violenza contro l’ex partner prima dell’evento di lunedì. La tragedia ha colpito al cuore la comunità catalana tanto che le istituzioni hanno mobilitate quattro unità di supporto e un’équipe di psicologi della SEM pe aiutare le persone rimaste coinvolte.