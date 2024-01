Panico sul volo Ryanair diretto alle Canarie, costretto ad un atterraggio d’emergenza verso il Portogallo. Solo pochi giorni fa un altro volo della compagnia low cost irlandese era stato costretto a deviare il suo tragitto stabilito. A costringere il pilota ad un atterraggio di emergenza a Bordeaux (dove la compagnia aveva dato ospitalità per una notte in un hotel anche se i viaggiatori lamentavano di aver dovuto anticipare le spese per il tragitto fino all’albergo) era stata la morte di un passeggero che avrebbe accusato un malore fatale poco dopo il decollo.

Il Gazzettino raccontava di scene di panico a bordo dopo la notizia del decesso dell’uomo: “una donna a bordo del velivolo era svenuta mentre altri passeggeri hanno avuto crisi di panico”, si leggeva Non appena l’equipaggio si era accorto del malore aveva chiesto se fosse presente un medico a bordo ed è stato tentato a lungo di rianimare il viaggiatore.





Rissa sul volo Ryanair, atterraggio di emergenza in Algarve

“Mentre il comandante chiedeva di atterrare in emergenza all’aeroporto di Bordeaux, in Francia, dove le autorità dello scalo hanno fatto arrivare a bordopista un’ambulanza con un medico rianimatore”. Per fortuna non c’è stata una vittima stavolta, ma la paura è stata comunque tanta. A costringere il pilota, partito dal Regno Unito, a dirottare il volo è stata una rissa.

Secondo le prime ricostruzioni, ad essere coinvolte sarebbero sette persone, tutte di nazionalità inglese. Racconta il Messaggero come: “Avrebbe dovuto raggiungere Lanzarote alle 12.15 ora locale l’aereo costretto a dirottare in Portogallo a causa di una rissa a bordo. Sul volo Ryanair diretto da Londra alle Canarie sette persone si sarebbero infatti rese protagoniste di una lite violenta”.

Al punto da spingere il pilota a decidere di cambiare rotta e atterrare nell’aeroporto di Faro, nella regione portoghese dell’Algarve. Sempre a quanto si apprende da fonti della polizia lusitana, una persona sarebbe stata arrestata. Ora si attendono i commenti da parte della compagnia aerea.