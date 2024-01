Dramma sul volo Ryanair partito dall’aeroporto di Malaga e diretto a Manchester, il pilota costretto ad un atterraggio di emergenza. Solo pochi mesi fa la compagnia low cost irlandese era finita sotto i riflettori per un episodio, diverso, capitato sul volo Bologna – Lamezia Terme dello scorso ottobre. La fuoriuscita di fumo da una delle ali del velivolo aveva scatenato il panico tra i passeggeri e costretto il comandante a fare ritorno per questioni di sicurezza verso lo scalo Guglielmo Marconi e ad effettuare un atterraggio d’emergenza.

Il volo Ryanair FR1011, in partenza alle ore 7.00, aveva iniziato ad avere evidenti problemi a circa quaranta minuti di distanza dal momento in cui il velivolo si era staccato da terra da una delle piste dell’aeroporto bolognese. Erano stati i passeggeri ad avvertire il personale di bordo che poi, raccontano le testimonianze, avevano gestito la situazione al meglio.





Passeggero muore, volo Ryanair costretto ad atterraggio di emergenza

Raccontava una testimone. “Siamo stato costretti ad evacuare velocemente, bravissimi l’equipaggio e il comandante che ci hanno portati sani e salvi a terra, ma è stato panico fino all’atterraggio”. Una volta tornati a Bologna i passeggeri avevano preso un altro volo, cosa che non è stata possibile domenica scorsa sul volo per Manchester perché non era disponibile un altro vettore.

A costringere il pilota ad un atterraggio di emergenza a Bordeaux (dove la compagnia ha dato ospitalità per una notte in un hotel anche se i viaggiatori lamentano di aver dovuto anticipare le spese per il tragitto fino all’albergo. Ryanar ha promesso che queste spese saranno rimborsate) è stata la morte di un passeggero che avrebbe accusato un malore fatale poco dopo il decollo.

Il Gazzettino racconta di scene di panico a bordo dopo la notizia del decesso dell’uomo: “una donna a bordo del velivolo era svenuta mentre altri passeggeri hanno avuto crisi di panico”, si legge. Non appena l’equipaggio si è accorto del malore ha chiesto se fosse presente un medico a bordo ed è stato tentato a lungo di rianimare il viaggiatore “mentre il comandante chiedeva di atterrare in emergenza all’aeroporto di Bordeaux, in Francia, dove le autorità dello scalo hanno fatto arrivare a bordopista un’ambulanza con un medico rianimatore”. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.