Un video di un passeggero mostra un uomo di Leominster accusato di aver aggredito un assistente di volo della United Airlines su un volo per Boston. Francisco Severo Torres, 33 anni, è stato arrestato all’aeroporto Logan domenica sera dopo che il volo è atterrato in sicurezza.

Gli investigatori hanno detto che domenica Francisco Severo Torres ha tentato di aprire una porta di uscita di emergenza e di pugnalare un assistente di volo a bordo del volo United 2609 da Los Angeles a Boston. Un allarme è suonato nella cabina di pilotaggio 45 minuti prima dell’atterraggio, segnalando che la porta laterale tra la prima classe e la carrozza era stata disarmata.

Francisco Severo Torres, prova ad aprire il portellone dell’aereo

“Dopo l’ispezione, un assistente di volo ha scoperto che la maniglia di blocco della porta era stata spostata fuori dalla posizione completamente chiusa – circa un quarto verso la posizione sbloccata – e che la leva di inserimento dello scorrimento di emergenza era stata spostata nella posizione “disarmato“, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti in una nota.

Il video della passeggera Lisa Olsen ha mostrato Francisco Severo Torres che sbraitava dal suo posto prima di spostarsi nel corridoio dicendo qualcosa sul “prendere il controllo dell’aereo”. Sulla base delle interviste con l’equipaggio, i pubblici ministeri hanno spiegato che Torres ha cercato di pugnalare tre volte un assistente di volo al collo con un oggetto metallico appuntito, un cucchiaio con l’estremità della ciotola rotta.

“I passeggeri hanno bloccato Francisco Severo Torres per terra ed è stato trattenuto con l’assistenza dell’equipaggio di volo”, ha scritto un detective della polizia di Boston in una dichiarazione giurata. I passeggeri in seguito hanno detto alla polizia che anche prima che il volo decollasse da Los Angeles, Torres aveva chiesto a un altro viaggiatore dove si trovava la maniglia della porta dell’uscita di emergenza. Era convinto che l’assistente di volo lo avrebbe ucciso, quindi ha cercato di ucciderlo prima. (clicca qui per guardare il video)