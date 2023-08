Chi crede nei miracoli sa che nulla è impossibile a Dio. Ma quello che è avvenuto in un santuario davanti agli occhi sbigottiti dei fedeli è qualcosa di incredibile e mai sentito prima. Mentre Papa Francesco a Medjugorje ha accolto gli uomini di domani nel Festival dei giovani così “il vostro futuro dipenderà dalle scelte che farete in questi anni”, un padre ha voluto lasciare il figlio nelle braccia della Madonna… letteralmente.

Il curioso episodio è avvenuto durante la celebrazione della messa nello scorso fine settimana presso il Santuario della Madonna del Carmine a Los Realejos. Siamo sull’isola spagnola di Tenerife e, come tantissime altre volte, si sta celebrando la funzione religiosa – o manca pochissimo all’inizio – quando improvvisamente sulla navata centrale irrompe un uomo di corsa con un bambino sulle sue spalle. E no, non è una di quelle ‘corse folkloristiche’ che talvolta accompagnano certe processioni…

La corsa forsennata del papà col figlio verso l’altare della Madonna

La scena che sta facendo il giro del web è davvero assurda: nel video si vede un uomo che corre con il figlio sulle spalle. Lo fa ad una tale velocità che il piccolo barcolla e rischia più volte di cadere. Come se stesse scappando da un incendio il papà si avventa sull’altare, quasi rovesciandolo, poi si arrampica sulla statua della Madonna. L’uomo ha una sola idea in testa e niente e nessuno può impedirgli di realizzarla.

Gli addetti alla sicurezza del Santuario di Tenerife sono sorpresi e non riescono ad evitare che questo ‘devoto’ padre posizioni il figlioletto nelle braccia della madre di Gesù. Subito dopo l’uomo scende dall’altare lasciando il piccolo, che è apparso piuttosto spaesato, tra le braccia della statua della Madonna. Che dire? Una scena davvero mai vista prima…

Ayer en una misa en el Santuario del Carmen en los Realejos (Tenerife).

Hay trabajo para los servicios de protección de menores.https://t.co/biNgyfr9gJ pic.twitter.com/EP3t0fSCL5 — Niporwifi © (@niporwifi) July 31, 2023

Poco dopo il protagonista di questo incredibile episodio ha ripreso il figlio ed è stato invitato a lasciare la chiesa. L’uomo si è scusato coi fedeli rimasti a bocca aperta di fronte a tale ‘spettacolo’. Inevitabilmente in moltissimi hanno commentato la vicenda: “Il fanatismo politico o religioso è un cancro sociale e un insulto all’intelligenza“, “Qui c’è lavoro per servizi sociali e una dozzina di psichiatri” e “Le persone che applaudono sono le stesse che iniziano ad applaudire quando atterra un aereo” sono solo alcuni dei commenti ricevuti dal tweet.

