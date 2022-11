Il padre muore d’infarto e lui muore di stenti. Il fatto è accaduto lo scorso 15 febbraio a Geneva, nello Stato di New York. David Conde senior, 59 anni, viveva con i figliol di due anni ed è morto colpito da un malore improvviso prima di poter chiamare soccorsi. E il bambino, per giorni, è rimasto in casa, accanto al cadavere del padre, senza poter bere e mangiare.

Dopo la morte del padre il bimbo, David Conde junior, è morto di stenti. Impossibilitato a nutrirsi perché rimasto da solo nell’appartamento in cui viveva con il papà, il piccolo è deceduto. L’allarme è scattato una settimana dopo. David “era un bellissimo bambino con i riccioli ricci”, raccontano i vicini di casa e amici della famiglia.

Padre muore d’infarto, il figlio di due anni muore di stenti

Dopo la morte del padre, il bimbo è stato trovato senza vita nella camera da letto di David Conde senior, accanto al cadavere del padre. Il bambino aveva da poco imparato a camminare, dopo diversi interventi chirurgici e mesi di gessi e riabilitazione, nonostante le sue condizioni mediche alla nascita. Dopo la scoperta dei cadaveri, gli investigatori hanno detto ai giornalisti che non c’erano traumi sui loro corpi e si è cercato di capire la causa del decesso.

I due sono stati trovati il ​​15 febbraio, secondo un comunicato stampa dell’ufficio dello sceriffo della contea dell’Ontario, ma la loro tragica causa della morte è stata resa nota solo ora. Il padre è morto a causa di un infarto, mentre il figlio è deceduto di fame e sete. “Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di mangiare e bere dopo la morte del padre”, si legge in un comunicato diffuso dalla polizia.

Il Democrat and Chronicle ha riferito che indagine sulla loro morte è stata ufficialmente chiusa. David Conde Jr. aveva anche sei fratelli, Caden, Rickey, Ryan, Justin, Julian e Kayshaun e una sorella, Kiera. I fratelli vivevano con la madre e il nuovo compagno.