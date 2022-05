Di storie di tradimenti, corna e coppie scoppiate ne sono piene le riviste di gossip, ma questa che arriva dall’Inghilterra è talmente ‘surreale’ che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. Ospita rifugiata ucraina lascia moglie e figli. Ha dell’ncredibile quanto successo in Gran Bretagna tra una 22enne ucraina, Sofiia Karkadym, ed un 29enne Tony Garnett, che aveva aderito a un progetto per aiutare i profughi ucraini.

Tra la giovane Sofiia e Tony, sposato con Lorna e con figli, è scoccata la scintilla e in soli dieci giorni l’uomo ha deciso di lasciare la famiglia per stare con lei. “Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei. Tutto è iniziato con la semplice intenzione di fare del bene, aiutando chi soffre in Ucraina uomo o donna che fosse“, ha detto al Sun l’uomo.





Ospita rifugiata ucraina lascia moglie e figli: la storia di Tony e Sofiia

Lorna, ormai ex moglie di Tony, è rimasta senza parole dopo l’addio del marito, ma lei si era accorta che tra i due stava nascendo qualcosa: “Quei due avevano subito stretto un legame particolare. Andavano sempre in palestra in coppia, stavano seduti per ore a parlare in un parcheggio vicino casa. Sabato scorso ho detto basta e le ho urlato di andarsene dalla nostra abitazione“, ha detto la donna al Mirror.

Intervista sempre dal quotidiano inglese ‘The Sun’, Lorna ha raccontato la sua versione dei fatti. “La situazione in Ucraina è terrificante per la gente comune, quindi ho deciso che era la cosa giusta da fare per mettere un tetto sopra la testa di qualcuno e aiutarlo quando ne aveva un disperato bisogno”. Ha continuato Lorna non risparmiando si da subito un po’ di astio: “Ed è così che Sofiia mi ha ripagato per averle dato una casa”.

Ospita rifugiata ucraina lascia moglie – “Ha messo gli occhi su Anthony fin dall’inizio, ha deciso che lo voleva e lo ha preso. Non le importava della tragedia terribile che si era lasciata alle spalle. Tutte le mie certezze sono state ribaltate nel giro di due settimane”, ha detto ancora. “Siamo spiacenti per il dolore che abbiamo causato, ma ho scoperto una connessione con Sofiia come non avevo mai avuto prima. Stiamo pianificando il resto della nostra vita insieme. So che la gente penserà che sia successo tutto troppo in fretta, ma Sofia e io sentiamo che è giusto”, ha dichiarato l’uomo ai giornali.

