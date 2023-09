Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto all’interno dell’ascensore della palazzina in cui abitava insieme ai genitori. Il ragazzo è rimasto intrappolato mentre nella città imperversava il forte maltempo portato dal passaggio di DANA (Depressione Isolata ad Alti Livelli), una ondata di maltempo che ha provocato il caos in molte zone del paese.

Almeno due persone sono morte a Toledo e altre due sono scomparse a Madrid a causa degli acquazzoni che hanno fatto straripare fiumi, allagato strade e colpito gravemente infrastrutture come autostrade, ponti e binari ferroviari. La città di Toledo, Casarrubios del Monte, è incredula dopo la morte del ragazzo ventenne intrappolato in un ascensore a causa della forte ondata di maltempo.

Spagna, 20enne muore intrappolato nell’ascensore

Fonti comunali hanno espresso il loro dolore per la morte del giovane e hanno assicurato che la situazione a Casarrubios è “un disastro”, con il paese – di circa 5.400 abitanti – senza servizio di telefonia mobile, tra gli altri danni registrati in questi giorni. Le forti piogge registrate nella notte tra domenica e lunedì hanno lasciato allagate molte case, rimaste anche senza luce, e dove è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’esercito.

Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani spagnoli, pare che il ventenne stesse scendendo nel garage del suo palazzo per controllare l’auto. Il giovane abitava insieme ai genitori e a causa del maltempo nel suo palazzo c’è stato un black out. Non si conosce ancora la causa del decesso del ventenne. Le stesse fonti hanno affermato di non poter precisare quanti incidenti siano avvenuti nel comune, poiché hanno sottolineato che in paese non c’è copertura mobile e i residenti non possono chiamare.

La Polizia Locale ha spiegato che il comune sta cercando di risolvere al più presto questa situazione e che sia il sindaco, Jesús Mayoral, che tutti i consiglieri e gli altri volontari lavorano affinché il paese possa ritrovare la normalità il più presto possibile.