È di quattro vittime, tra cui un bambino di appena 4 anni, il drammatico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore. Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto due veicoli e si è verificato lungo un tratto particolarmente trafficato, trasformando un normale viaggio in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni, le auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato talmente forte che per quattro persone non c’è stato nulla da fare, tra cui purtroppo un bambino di 4 anni, che si trovava a bordo di una delle vetture coinvolte. Stando a quanto riportato dalle autorità, le persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto e un minivan di una scuola sulla Route 10 nel New Jersey.





Incidente choc in New Jersey, morte 4 persone: anche un bimbo di 4 anni

Yexsel Reyes Granados, di quattro anni, è morto venerdì pomeriggio per le ferite riportate, un giorno dopo che un minivan della PG Chambers School è rimasto coinvolto in un incidente sulla Garden State Street, ha riferito NJ.com citando l’ufficio del procuratore della contea di Morris. Secondo il rapporto, nello schianto sono morte anche altre due passeggeri del minivan, Bertha Castaneda, 67 anni, e Maria Figueroa, 58 anni. La quarta vittima è stata la conducente di un altro veicolo, Diane Goetz, 71 anni.

“Sebbene al momento non possiamo divulgare molti dettagli sulle circostanze di questo incidente, posso dire che si tratta di una tragedia orribile per la comunità della contea di Morris e non solo”, ha affermato il procuratore della contea di Morris, Robert J. Carroll, secondo quanto riportato dal quotidiano. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie di coloro che hanno perso la vita e a coloro le cui vite saranno senza dubbio colpite dalla loro perdita”, ha continuato.

Una raccolta fondi su GoFundMe a beneficio della famiglia di Yexsel Granados ha ricordato con strazio il “coraggioso” bambino di quattro anni. “Yxsel aveva solo 4 anni: un bambino dolce e coraggioso, la cui luce brillava intensamente nonostante le sfide che doveva affrontare”, si leggeva nella pagina. “Ha portato gioia, amore e calore a tutti coloro che lo circondavano, e il suo spirito ha toccato molti nella nostra comunità. La sua perdita è una tragedia indescrivibile.”