Un caso tanto inquietante quanto surreale ha scosso l’opinione pubblica britannica dopo la condanna di Ahmed Fahmy, 46enne originario del Regno Unito, riconosciuto colpevole di violenza sessuale per una serie di episodi che hanno avuto luogo in diverse strutture alberghiere di Londra. Fahmy, impiegato come addetto alla manutenzione o alla sicurezza notturna in alcuni hotel, ha approfittato della sua posizione per mettere in atto comportamenti disturbanti e ripetuti, culminati con una condanna a dieci anni di carcere.

Secondo quanto emerso nel processo, l’uomo agiva sempre con lo stesso modus operandi: si introduceva di notte, in punta di piedi, nelle stanze delle clienti – tutte donne – mentre queste dormivano. Non lo faceva per rubare o danneggiare, ma per soddisfare un feticismo sessuale: leccava i piedi delle vittime senza che queste se ne accorgessero, almeno inizialmente. La scoperta di questo comportamento è avvenuta quando una delle donne coinvolte si è svegliata nel cuore della notte trovandosi di fronte Fahmy, inginocchiato accanto al letto, intento ad attuare il suo gesto.

“Devo confessare una cosa”. La sposa fa il discorso al matrimonio e spiazza tutti, marito compreso





Custode di hotel entra nelle camere e lecca i piedi delle clienti, arrestato

L’indignazione è cresciuta quando è stato reso noto che Fahmy non si era limitato a un episodio isolato. Le investigazioni hanno infatti evidenziato una preoccupante serialità: già nel 2008 erano state segnalate situazioni simili. Negli anni successivi, cambiando più volte struttura e incarico, Fahmy ha continuato ad agire indisturbato, sfruttando l’ambiente protetto e l’intimità offerta dalle camere d’hotel. Nel 2024, i casi si sono ripetuti in un albergo di Barnet, nel nord di Londra, dove lavorava di recente.

Agghiacciante anche il racconto di una delle vittime, che ha denunciato come l’uomo le avesse proposto un cambio di stanza con una scusa, isolandola dalle amiche con l’intento evidente di agire più facilmente. Gli inquirenti hanno sottolineato come Fahmy abbia saputo manipolare la sua posizione per creare contesti favorevoli ai suoi abusi: “Ha sfruttato la sua posizione lavorativa in due hotel per assecondare il suo feticismo dei piedi“, hanno dichiarato ai media locali.

Il giudice John Lodge, nel pronunciare la sentenza, non ha avuto dubbi nel definire l’imputato “una persona pericolosa”. “Sono giunto a questa conclusione”, ha spiegato, “tenendo conto del numero di reati, delle circostanze in cui si sono verificati e del fatto che lei è stato in grado di sfruttare la sua posizione lavorativa per commettere tali reati. Ti trovavi in circostanze in cui potevi vedere persone vulnerabili, spesso vulnerabili perché erano venute a Londra per divertirsi, avevano bevuto e tu ne hai approfittato”. Un caso che riaccende i riflettori sulla sicurezza negli hotel e sul controllo del personale addetto alle strutture ricettive.