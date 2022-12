Una storia terribile che arriva dall’Arkansas, Stati Uniti. Una orrenda storia di abusi scoperta dalla polizia: sembra la trama di un film horror, invece i fatti sono realmente accaduti. Venerdì 16 dicembre le autorità hanno trovato il corpo di un bambino di 6 anni seppellito sotto le assi del pavimento nella casa dove viveva insieme alla famiglia e alla sorellina, sopravvissuta, ma che ha riportato delle ferite multiple, tra cui ustioni al cuio capelluto.

Le autorità sono state allertate dalla nonna dei due bambini che aveva cercato di ottenere la loro custodia con scarsi risultati. La donna si è recata nell’appartamento in cui vivevano e ha chiamato la polizia dopo essersi resa conto delle condizioni terribili in cui viveva la piccola. “Karen si è presentata in casa per prendere i suoi nipoti venerdì e le è stato detto che il più giovane era a casa di un amico e la più grande non poteva camminare” ha raccontato un amico della nonna.

Usa, bimbo seppellito sotto il pavimento di casa

La donna pensava che i genitori le volessero nascondere i nipoti. Invece, una volta giunte sul posto, le autorità hanno fatto la scoperta agghiacciante: il bimbo di sei anni era un cadavere in stato di decomposizione e nessuno lo sapeva perché era stato seppellito sotto il pavimento del corridoio della casa. La madre dei bambini, Ashley Roland, 28 anni, è stata accusata di omicidio, manomissione di prove fisiche e abusi sui minori, insieme al suo fidanzato Nathan Bridges, 33 anni.

I due al momento sono detenuti nella prigione della contea di Lee. La Polizia dello stato dell’Arkansas ha detto che il piccolo probabilmente è morto più di tre mesi fa. Al momento la causa del decesso non è stata rivelata: si attendono i risultati dell’autopsia per avere maggiori informazioni. Nel frattempo gli inquirenti stanno indagando sulle ferite, che si ritiene siano ustioni al cuoio capelluto, subite dalla sorellina del bimbo sepolto sotto il pavimento.

La sorella del piccolo, una bimba di 8 anni, infatti, è stata rivenuta nella stessa abitazione con evidenti ferite da ustioni in varie parti del corpo, compreso il cuoio capelluto, ma anche con ferite da taglio e fratture. Inoltre era visibilmente denutrita. Per questo motivo la piccola è stata ricoverata in un ospedale di Memphis dove è in condizioni stabili.