Choc tra passeggeri, la vicenda finisce in tragedia. Tutto ha avuto inizio quando il traghetto della Blue Horizon diretto a Heraklion era in procinto di salpare dal porto del Pireo. Tutti i passeggeri erano saliti a bordo men che uno. Giunto in ritardo ha tentato di convincere il personale dell’equipaggio a sorvolare sul ritardo. Purtroppo nessuno si sarebbe aspettato la brusca reazione degli addetti al lavoro. La scena è stata filmata e il video è circolato sui social network.

Uomo di 36 anni muore in mare. La notizia viene riportata su Greekcitytime e fa presto il giro del web. Così come le tragiche immagini del momento che riprendono chiaramente quanto è avvenuto al porto del Pireo al momento dell’imbarco. Il passeggero in ritardo e munito di biglietto è stato bruscamente spinto verso l’acqua, finendo per perdere la vita. La vittima si chiama Antonis Karyotis, viveva vicino Creta una casa operaia con le sue due sorelle.

Uomo di 36 anni muore in mare, la tragedia sotto gli occhi dei passeggeri del traghetto

“È impossibile che Antonis non avesse il biglietto”, ha rivelato alla stampa il fratello addolorato dalla drammatica perdita dii Antonis, addetto al negozio di frutta. A seguito del tragico incidente, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno prontamente previsto l’arresto dei quattro membri dell’equipaggio. La tragica morte del 36enne è avvenuta sotto gli occhi dei presenti. I militari hanno dunque ritenuto opportuno, in merito alla vicenda, ascoltare anche i testimoni.

“L’uomo era all’interno della nave e probabilmente non aveva il biglietto. Un ragazzo con la camicia bianca e le mostrine sulle spalle, un capitano non so cosa sia, lo ha spintonato. Ha fatto 2-3 tentativi di entrare, lo hanno spinto quando la nave ha iniziato a lasciare il molo. La nave stava partendo e lui continuava a spingerlo. Tutti gridavamo: “Cosa stai facendo? Cosa stai facendo”. Era chiaro che sarebbe caduto in mare e, di conseguenza, alla fine è caduto”, sono state le parole di uno dei testimoni ascoltati.

“Esprimo la mia tristezza per il tragico incidente nel porto del Pireo dove una persona ha perso la vita. Tutte le azioni necessarie sono state intraprese dall’Autorità Portuale del Pireo per fare luce sul caso e attribuire le responsabilità”, ha riferrito il ministro della Navigazione Miltiadis Varvitsiotis in un post sui social che ha dunque dimostrato il più sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.