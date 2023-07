Una famiglia è in lutto dopo che un tragico incidente in quad è costato la vita a una bambina di nove anni.Il quad guidato dal padre, un uomo di 34 anni lungo una pista a Langford Park, Jarrahdale, verso le 17:00 di sabato, si è ribaltata provocando fin da subito ferite profonde nella bambina. Laila Lupica, nove anni, è stata “sbalzata dalla moto”, riportando gravi ferite.

I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto ma non sono riusciti a salvare la bambina, che è morta per le ferite riportate. Il padre, sotto choc, è stato portato all’ospedale Armadale con ferite lievi. Il nonno di Laila, Mike Rapaic, ha fatto un appello domenica, dicendo a 7 News che “spera che questo (sfortunato) incidente non sia una morte invana”. Il premier dell’Australia occidentale, Rodger Cook, ha reso omaggio alla “terribile” tragedia.

Lila Lupica, 9 anni, morta in un incidente in quad

“I cuori di tutti gli australiani occidentali vanno alla famiglia di questa ragazza e alla bambina stessa. È una terribile tragedia e deve essere stata orribile per coloro che erano sulla scena e orribile per la famiglia”, ha detto parlando della tragedia che ha scolpito la famiglia Lupica. Il nonno di Laila ha anche segnalato potenziali modifiche ai regolamenti sui quad in tutto lo stato, ricordando ai membri della comunità che questi mezzi devono essere utilizzati “molto rispetto e cura”.

“Non potrebbe esserci tristezza più grande della morte di un bambino che non aveva scelta se vivere o morire”, ha detto in una nota. La polizia è tornata sul posto domenica con i droni per indagare su come si è svolto l’incidente, ma potrebbero passare mesi prima che il caso si concluda. Altri visitatori del parco, che è un punto di riferimento per escursionisti e appassionati di mountain bike, hanno detto ai giornalisti di 7News di essere rimasti scioccati nell’apprendere dell’incidente in cui è rimasta vittima Laila Lupica.

Una donna ha detto: “È orrendo … sai, le persone escono per trascorrere del tempo in famiglia di qualità e succede qualcosa del genere, e spezza il cuore delle persone”. Nel 2021 l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha implementato standard di sicurezza obbligatori sull’uso dei quad. Lo standard richiede che tutti i modelli di quad di uso generale abbiano un dispositivo di protezione dell’operatore. Non è ancora noto se la moto coinvolta nell’incidente di sabato avesse la funzione di sicurezza.