Un bambino di 6 anni è morto lunedì dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da un bambino di 9 anni. È successo a Jacksonville, negli Stati Uniti d’America, e per il bimbo non c’è stato niente da fare. È deceduto dopo essere stato accidentalmente colpito alla testa da un bambino di 9 anni che stava maneggiando una pistola.

Come raccontato dallo sceriffo di Jacksonville la sparatoria è avvenuta intorno alle 14:45 in una casa nel quartiere di Duclay in Shady Pine Street South. Secondo JSO, un adulto era in casa al momento della sparatoria ed è stato portato nella caserma dello sceriffo per essere interrogato ma al momento non ci sono ancora informazioni sul caso.

Il quotidiano JSO che sta cercando di scoprire come il bambino ha ottenuto la pistola, ma è troppo presto per dire se la pistola fosse adeguatamente conservata secondo gli standard di sicurezza. Le persone del quartiere hanno detto di sentire il cuore spezzato dalla tragedia. “Terribile, mi spezza il cuore”, ha detto a News4JAX un vicino di casa.

Sfortunatamente, questo non è un incidente isolato. Non è certo raro che negli Stati Uniti bambini perdano la vita a causa dei colpi accidentalmente sparati da pistole o fucili. Secondo i dati di News4JAX, 15 bambini sono stati colpiti da proiettili, quattro sono morti e tre di loro, inclusa la sparatoria di lunedì, sono stati considerati accidentali. In due delle sparatorie accidentali, la polizia ha arrestato adulti per abusi su minori e altre accuse.

Un rappresentante del Nationwide Children’s Hospital ha affermato che i genitori non stanno facendo la loro parte per assicurarsi che i bambini non possano prendere queste armi. NCH ​​ha condotto uno studio a giugno che mostra la maggior parte degli incidenti mortali con armi da fuoco involontari si verificano all’interno di case private con pistole conservate cariche e sbloccate.