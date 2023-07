Nannette Hammond è un madre di cinque figli e ha speso oltre un milione di euro in interventi di chirurgia plastica per trasformarsi in una vera Barbie. La donna si è sottoposta a tre interventi al seno, un lifting del seno, filler per le labbra, botox, faccette, trucco semipermanente, tinture per capelli, extension delle unghie e tantissime lampade per scurire la sua carnagione. Per completare il suo look, ha persino acquistato l’auto di Barbie, ovviamente rosa.

Nannette, 42 anni, di Cincinnati, Ohio, ama mostrare il suo aspetto caricando scatti audaci di se stessa su Instagram, tutti scattati dai suoi figli. La donna e il marito Dave sono genitori di Hannah, 16 anni, Giovanni, 15, Sophia, 12, Alex, 10 e Antonio, cinque anni. Nannette lavora come autista per Uber e nel suo nel tempo libero si dedica alla chirurgia estetica per assomigliare alla sua amata bambola, l’intramontabile Barbie.

Nannette Hammond, un milione di euro per diventare come Barbie

“So che le altre mamme parlano e spettegolano su di me alle mie spalle, ma davvero non mi interessa. I genitori possono pensare quello che vogliono e dire quello che vogliono sul mio aspetto, ma non mi dà fastidio. Ho insegnato ai miei figli a superarlo”, ha riferito Nannette Hammond. “Mio marito Dave e i miei figli sono così orgogliosi di me e di ciò che ho ottenuto attraverso l’intervento chirurgico. Pensano che io abbia un bell’aspetto: la mia vita è migliore di quella di Barbie adesso”, ha detto ancora.

Nannette – che è naturalmente una mora – è diventata ossessionata dalle bambole Barbie in tenera età. Ne aveva più di 50, insieme a una casa di Barbie, un’auto e un furgone. “Mi è piaciuto molto giocare con quelle Barbie. Crescendo, mi sentivo timida e impacciata riguardo al mio aspetto e volevo essere proprio come le bambole”, ha rivelato la donna, che prima degli interventi chirurgici era molto diversa.

In alcune foto del passato, si vede infatti che Nannette è mora, molto longilinea e con poco seno. Le sue labbra erano sottili e ovviamente dopo aver speso un milione di euro in ritocchi estetici il suo aspetto è totalmente cambiato. Una vera e propria trasformazione choc.