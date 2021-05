Un incidente assurdo. Poteva finire in tragedia il litigio tra due fidanzati, Olga Volkova e Yevgeny Karlagin. I due 35enni, come ogni coppia che si rispetti, avevano punti di vista diversi su qualcosa. Non è ancora chiaro il motivo della discussione. Una discussione che però è degenerata in una violenta lite che anche i vicini di casa hanno sentito. Mentre i due si dimenavano sono finiti contro la ringhiera del balcone di casa. E questa ha ceduto di schianto.

Gli sfortunati protagonisti di questa incredibile vicenda hanno fatto un volo di diversi metri. Gli operatori del 118 sono intervenuti curando sul posto i fidanzati e poi portandoli d’urgenza in ospedale. A quanto pare Olga e Yevgeny hanno riportato ferite piuttosto gravi a causa dell’impatto con il suolo. Di sicuro si parla di diverse fratture agli arti. L’intera scena è stata anche ripresa da un testimone che, allertato dalle grida, si è messo a riprendere con un telefonino.

Il video è di pochi secondi appena, ma le immagini sono davvero impressionanti. Si vedono Olga Volkova e Yevgeny Karlagin che litigano in maniera pesante. A quanto pare è la donna che strattona l’uomo caduto a terra sul balcone. Poi con una maldestra mossa Olga perde l’equilibrio e finisce con tutto il peso del suo corpo e di quello del compagno contro la ringhiera. La protezione cede e i due finiscono di sotto.





Il curioso episodio è avvenuto al primo piano di un palazzo di San Pietroburgo, in Russia. Per quanto inverosimile a testimoniarne la veridicità ci sono le immagini di chi ha fatto il video e ha consegnato il materiale al quotidiano russo Komsomolskaya Pravda: “Stavo camminando con il mio collega – dice una di loro – stavo facendo un filmato della strada quando mi sono accorto di due persone che litigavano sul balcone”.

“Fortunatamente – prosegue il racconto del testimone – in zona c’era qualcuno con esperienza medica e ha controllato i loro polsi, dicendo che erano sopravvissuti entrambi. Abbiamo chiamato un’ambulanza”. L’incidente è avvenuto sabato 29 maggio 2021 e la notizia sta facendo il giro del mondo. Olga al momento della caduta indossava soltanto biancheria intima e un accappatoio mentre Yevgeny era in abito scuro. Difficile che entrambi si dimentichino questa giornata. La prossima volta, magari, meglio trovare un punto d’intesa…