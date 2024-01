Una scoperta insolita per una mamma che ha fatto una scoperta choc all’interno del cassetto della biancheria del figlio. La storia arriva dall’Australia e in poco tempo, vista la sua particolarità, è diventata virale in pochissimo tempo grazie anche al video che ha immortalato quello che la donna ha trovato nel cassetto della cassettiera del figlio.

“Oh eccolo. È in un cassetto della biancheria intima, non è qualcosa che vedi tutti i giorni”, di sente dire nel video pubblicato su TikTok e Instagram pubblicato dalla donna e da un esperto chiamato per ‘risolvere il caso’. Tantissimi i commenti delle persone rimaste sbalordite, ma anche terrorizzate, da quanto immortalato nel filmato diventato virale sui social.

“Dottore, sento una cosa in testa”. Visita, esami e poi la scoperta choc: non s’era accorto di nulla





Australia, mamma trova un serpente velenoso nel cassetto del figlio

Come dicevamo, la donna rimasta sbalordita nel trovare qualcosa di decisamente insolito all’interno del cassetto della biancheria del figlio di soli tre anni: uno dei serpenti più mortali del mondo. Sconvolta dalla scoperta, e ovviamente terrorizzata, ha chiamato il famoso cacciatore di serpenti Mark Pelley di Melbourne, spesso protagonista di video in cui effettua degli interventi nelle case degli australiani.

Il cacciatore di serpenti Mark Pelley di Melbourne è stato chiamato a casa della famiglia per allontanare il serpente. Il video mostra Mark Pelley aprire il cassetto e trovare il serpente attorcigliato tra le mutande del bambino. “Oh eccolo. Un serpente marrone in un cassetto della biancheria intima, non è qualcosa che vedi tutti i giorni”, si sente dire nel filmato. Pelley ha rimosso il cassetto per catturare il rettile, probabilmente finito all’interno del cassetto con i panni del bambino.

Tanti i commenti al video, tra l’ironico e il terrorizzato si legge: “Stavo cercando una scusa per non fare il bucato e credo di averla appena trovata”. “Sono piuttosto colpita da quanto sia ben piegata la biancheria intima di suo figlio”, “Uno dei tanti motivi per cui ho deciso di NON emigrare in Australia!”, scrive ancora una utente.

Il cacciatore di serpenti ha spiegato cosa può essere accaduto: “Alla fine abbiamo capito cosa era successo, lei ha portato la biancheria in casa e sicuramente il serpente si era infilato dentro”. La donna non sapeva che al suo interno si nascondeva uno dei serpenti più velenosi del mondo, il serpente marrone orientale. Queste creature aggressive e veloci sono note per il loro brutto carattere e possono crescere fino a due metri di lunghezza.