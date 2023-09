Vicino tenta di avvelenarli, beccato dalle telecamere. Quella che vi stiamo per raccontare è la vicenda choc di due famiglie che vivevano nello stesso condominio. Tutto è iniziato quando il figlio di una delle due è iniziato a star male, con sintomi davvero molto curioso, per troppo tempo. Neanche i medici sapevano bene cosa stesse per accadere al piccolo, fino a quando il padre lo ha scoperto installando delle telecamere di sicurezza fuori alla sua porta di casa. Sembra infatti che il loro vicino, un ragazzo di 36 anni studente di chimica, iniettava l’interno del loro appartamento con sostanze molto pericolose e dannose per l’essere umano.

Siamo a Tampa Palms, negli Stati Uniti e il video che sta girando da qualche ora, sta facendo il giro del mondo. Il protagonista di questa assurda quanto agghiacciante vicenda è Umar Abdullah. L’uomo, insospettito dai continui malanni del figlio di 10 mesi, ha scoperto che stava accadendo qualcosa di davvero assurdo fuori al pianerottolo di casa.





Vicino tenta di avvelenarli, beccato dalle telecamere

La sua casa da tempo puzzava di sostanze chimiche e nonostante i vigili del fuoco fossero stati più volte nella casa, non erano stati in grado di determinare da dove provenisse quell’odore nauseabondo. Era tutta colpa del suo vicino, Xuming Li, che da tempo spruzzava grazie ad una siringa, dei narcotici, del metadone e dell’idrocone, un tipo di oppioide usato per trattare il dolore.

Alla fine si scoprirà che erano proprio queste sostanze chimiche a far star così male il bimbo. Sintomi come irrequietezza, mal di stomaco, vomito, mancanza di respiro, irritazione della pelle, dolore al petto, diarrea, allucinazioni e svenimenti. La moglie e il figlio di Umar Abdullah hanno sofferto per mesi di questi sintomi e solo alla fine la polizia, dopo le prove, è riuscita a fermare l’uomo.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/PU6cusH25X — USA TODAY Video (@usatodayvideo) August 25, 2023

Durante l’indagine poi, anche un agente, esposto agli agenti chimici, ha riportato un’irritazione cutanea e ha dovuto ricevere cure mediche. Alla fine, Xuming Li è stato arrestato e accusato di stalking aggravato, tre capi d’imputazione di dispersione di un agente chimico, uno di possesso di una sostanza pericolosa e aggressione a un agente delle forze dell’ordine. Ora l’uomo è in carcere in attesa di giudizio.

