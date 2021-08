Speranze finite. Tre anni dopo la scomparsa è stato trovato il suo corpo. Gli agenti hanno trovato il corpo in una scatola sotto le scale. Era avvolto in strati di plastica spessa. Un ufficiale ha detto che c’era un forte odore proveniente dalla scatola e che il corpo era gravemente decomposto. I residenti che vivono nella zona sono sorpresi che sia successo qualcosa di simile nella loro città.



Uno studente che vive vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo, dice “non è qualcosa che accade qui”. La polizia ha ascoltato il ragazzo nella casa del quale è stato trovato il corpo. Ha detto che non sapeva che il corpo fosse lì. Ha dato il permesso alla polizia di perquisire la casa. Si era trasferito in quella casa nel 2019 e lasciava che il suo amico, Octavio Sanchez, 34 anni, conservasse le cose nel seminterrato. Ha detto che non vede Sanchez da marzo 2020. Sanchez è il fratello di Margarita Sandoval.



Margarita Sandoval, 19 anni, era scomparsa nel 2018. Prima della scomparsa aveva affermato che suo fratello e sua cognata stavano abusando di lei. La polizia aveva svolto un’indagine sul presunto abuso, ma Margarita Sandoval aveva rifiutato di sporgere denuncia. Sono state presentate più segnalazioni di abuso, l’ultima è stata il 16 aprile 2018.







Il dipartimento di polizia di Norman aveva scritto questa dichiarazione in merito alle accuse di abuso. “Abbiamo completato un’indagine approfondita su questo rapporto che includeva i follow-up della nostra agenzia. È stato anche riferito ai Servizi di protezione degli adulti (APS). La vittima ha rifiutato di perseguire le accuse. Abbiamo chiesto all’APS di continuare con il follow-up sulla presunta situazione”. Non è noto se sia stato fatto un follow-up.



La sorella di Margarita Sandoval, Taylor Hearon, crede che sua sorella sia morta per soldi. Sandoval aveva bisogni speciali e riceveva pagamenti mensili della previdenza sociale per la sua disabilità. Hearon crede che quando Sandoval ha compiuto 18 anni, più persone hanno cercato di diventare il suo custode per ricevere quei pagamenti. Dopo la sua scomparsa, i pagamenti venivano ancora incassati.