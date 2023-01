Nonna o babysitter? La storia divide il web. La gioia di fare entrare nella propria vita un bebè ma anche una nuova organizzazione della vita quotidiana: come fare? Ormai la vicenda è diventata discussa e c’è chi sarebbe dalla parte della nonna che avrebbe chiesto una cifra all’ora per badare al nipotino. Il racconto della neomamma ai tabloid inglesi.

Nonna chiede soldi per badare al nipotino. La storia è realmente accaduta e rappresenta motivo di acceso dibattuto tra gli utenti. La coppia ha dato alla luce un bebè ma gli impegni quotidiani hanno portato a prendere la decisione di incaricare una baby-sitter per badare al figlio in loro assenza. Ma come non chiedere prima la disponibilità alla nonna?

Nonna chiede soldi per badare al nipotino: “Dovete pagarmi…”

“Accetto, ma dovete pagarmi 16 sterline l’ora più gli extra”, questa sarebbe stata la risposta della nonna. Parole che sono andate incontro alla replica della neo-mamma: “Ha detto che mi addebiterà 16 sterline per ogni ora che si prende cura del bambino, più tasse se siamo in ritardo per il «ritiro» del bambino. Dobbiamo fornirle un seggiolino auto, un passeggino, biberon, e tutto quello che abbiamo a casa nostra per prendersi cura del bambino nella sua dimora”. La donna si è detta scioccata e infuriata dalla richiesta.

“Sto pensando di iscrivere mio figlio ad un asilo nido. Il costo sarà complessivamente più basso e lui sarà po’ più vicino alla nostra casa”, ha poi aggiunto la mamma del bambino, seguita dalle parole del neo-papà che ha precisato: “A causa del nostro lavoro, non possiamo lavorare da casa, quindi abbiamo un disperato bisogno di assistenza. Tutti gli altri nella nostra famiglia lavorano a tempo pieno, quindi non possono aiutarci”.

The mum explained on Reddit she and her husband asked for help to save day care expenses but the gran demanded an expensive hourly rate on top of a 'late pickup fee'https://t.co/erEJDCfqac — The Daily Record (@Daily_Record) January 24, 2023

E voi dalla parte di chi state? Alcuni utenti sono stati letteralmente colti dalla sorpresa, dopo la richiesta della nonna, mentre per alcuni, la donna avrebbe posto alcune giuste condizioni: “Scusate se sono schietto e scortese, ma forse non dovevate pensare di fare figli se non potete permettervi di prendervi cura di loro. E se il tuo piano era sempre quello di tornare al lavoro avresti dovuto discuterne durante la gravidanza con tua madre”.