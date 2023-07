“Non lasciate lo spazzolino nel bagno dell’albergo”. Il motivo vi sconvolgerà

Un ex direttrice d’albergo ha pubblicato un video in cui avverte gli ospiti degli hotel di non lasciare mai gli spazzolini da denti nelle loro stanze quando non li usano. Melissa Hanks, più nota sul web come Melly Creation è nota per aver condiviso suggerimenti e trucchi sul periodo in cui era manager di un hotel.

Nei suoi video si possono trovare consigli di viaggio, su come prenotare una vacanza, come comportarsi in un hotel ma anche un consiglio sugli spazzolini da denti.

Il video, pubblicato in questi giorni, ha scioccato i suoi follower ed è diventato virale perché la donna, come detto ex manager di alberghi, ha spiegato il motivo per cui le persone non dovrebbero lasciare lo spazzolino da denti nel bagno dell’hotel.

“Non lasciate lo spazzolino nel bagno dell’albergo”. Il video dell’ex manager degli hotel

Nella clip, che ha ottenuto più di 3.000 visualizzazioni, ha dichiarato: “Ecco perché non dovresti essere scortese con il personale dell’hotel e lasciare lo spazzolino da denti quando non sei nella stanza”. L’esperta ha parlato di governanti che puliscono il bagno con lo spazzolino lasciato dagli ospiti degli alberghi. “Ho sentito di governanti che puliscono alcune aree dei bagni con lo spazzolino da denti di un ospite. Tieni lo spazzolino da denti imballato solo per evitare situazioni come questa”.

Gli utenti di TikTok sono rimasti disgustati e hanno commentato il video di Melissa Hanks: “In tutti i miei anni di viaggio, non ci ho mai pensato una volta, grazie”. Un altro ha detto semplicemente: “Il mio spazzolino da denti è sempre riposto”. “Oh mio Dio, schifo! Grazie per averlo condiviso questo video”, ha scritto un altro utente.

“In tutti i miei anni di lavoro come governante, non ho conosciuto una persona che facesse questo… accidenti. Non ho mai toccato le cose personali di qualcuno”, ha commentato una donna che lavora per una società di pulizie di alberghi. Melissa Hanks ha dato comunque un suggerimento a tutti: “Siate sempre gentili con il personale e avrete meno possibilità che accadano cose di questo tipo”.