Giorgia Kennedy, oggi 21enne di Peterborough, aveva solo 19 anni quando le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore del sangue che sta aumentando tra i giovani sotto i 20 anni. Fin da quando aveva 15 anni, Giorgia, allenatrice di ginnastica sul trampolino, soffriva di stanchezza cronica, una condizione così grave da costringerla a interrompere tutte le sue attività sportive. Tuttavia, i medici le avevano detto che con la crescita sarebbe migliorata.

Ma Giorgia presentava anche un altro sintomo, che lei stessa aveva ignorato: un nodulo sul collo, vicino alla clavicola, che i medici non erano riusciti a individuare. Nel mese di ottobre del 2022, Giorgia si è rivolta al medico di base per una tosse che non passava. Dopo aver esaminato il suo storico medico e notato che da piccola soffriva di asma, le fu consigliato di usare gli inalatori per alcune settimane. Tuttavia, la situazione è peggiorata, e qualche settimana dopo Giorgia tornò dal medico, che le chiese come preferisse procedere. Avendo solo 19 anni, non sapeva bene cosa fare.





Tosse e stanchezza, poi Giorgia scopre di avere un tumore

Alla fine, le fu prescritta una radiografia del torace. I risultati della scansione sembravano anomali, ma i medici le dissero che non era nulla di urgente e che avrebbe dovuto fare ulteriori esami dopo Natale. Tre giorni prima di Natale, Giorgia iniziò ad avere difficoltà a respirare e si recò al pronto soccorso dell’ospedale di Peterborough, dove le fu fatta un’altra radiografia. Fu in quel momento che un’infermiera le diede la sconvolgente notizia: la tosse poteva essere causata da un’infezione, ma molto probabilmente era il segnale di un cancro.

Il nodulo, che era cresciuto lievemente nel corso di due anni, si era formato in un linfonodo, tipico del linfoma di Hodgkin. Questo tumore raro colpisce il sistema linfatico, una rete di vasi e ghiandole, e può diffondersi in tutto il corpo. “Non avevo nemmeno preso in considerazione l’idea che potesse trattarsi di cancro, quindi ho pensato che non potesse essere vero”, ha raccontato Giorgia. “Ricordo che mi sembrava di essere in un tunnel, non riuscivo a sentire nessuno e i miei sensi sembravano svanire. Stavo lì a pensare che non potesse succedere davvero.”

Il linfoma di Hodgkin viene diagnosticato a circa 2.000 persone ogni anno nel Regno Unito. Tuttavia, i tassi di cancro sono in aumento tra i giovani, con un incremento del 32% dei casi tra le persone sotto i 24 anni dal 1990, secondo i dati di Cancer Research UK. Oltre ai noduli nei linfonodi, il cancro può causare difficoltà respiratorie, tosse persistente e stanchezza, sintomi dovuti all’anemia causata dalla carenza di globuli rossi.

Una ricerca del Teenage Cancer Trust ha rivelato che solo il 17% dei ragazzi tra i 13 e i 24 anni conosce tutti i cinque principali sintomi di allarme del cancro giovanile. Questi sintomi sono: noduli o gonfiori in qualsiasi parte del corpo, stanchezza inspiegabile, cambiamenti nei nei, dolore persistente e variazioni di peso inspiegabili. Giorgia ha completato sei cicli di chemioterapia entro maggio 2023 e ora è in remissione.