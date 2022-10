Mamma di 29 anni morta in casa, la scoperta choc: accanto a lei la figlia piccola

Nicole Barnes morta a 29 anni. La donna, madre di quattro figli, è stata scoperta sul divano della sua casa di Huyton, dopo che gli insegnanti hanno chiamato il marito Craig Sharnock, 36 anni, per chiederle perché non era andata a prendere i figli a scuola. A casa, accanto al corpo, la sua bambina Delilah, di soli tre anni.

Dopo la chiamata degli insegnanti dei figli, sul posto è accorsa l’amica Gemma, che in attesa dell’arrivo dei paramedici ha cercato di rianimarla. Al momento non si conosce la causa della morte di Nicole Barnes e si attende l’autopsia per fare luce sull’improvvisa tragedia che ha colpito la sua famiglia. Il marito è sconvolto e ha spiegato che la moglie era “in forma, in salute e non aveva mai avuto niente prima della tragedia”.

Nicole Barnes morta a 29 anni, trovata accanto alla figlia di 3 anni

Sconvolto il marito e il padre dei quattro bambini, che solo la scorsa settimana era stato licenziato. Ora l’uomo si ritrova senza lavoro, senza moglie e con quattro figli di cui uno che soffre di autismo. Il cugino di Nicole Barnes, Kim Jowett, ha creato una pagina di raccolta fondi per cercare di aiutarlo a sostenere la famiglia.

Secondo il racconto del marito di Nicole Barnes, la donna era andata a prendere Delilah alle 11:30 “e stava solo aspettando di tornare a prendere gli altri figli. Era una mamma assolutamente straordinaria e ha fatto tutto con tale grazia. Era una mamma migliore di quanto potessi essere io”. Il marito ha ricordato anche la battaglia della moglie per il figlio autistico.

“Ha combattuto e combattuto finché non ha ottenuto tutto ciò di cui aveva bisogno. Era una madre meravigliosa e ora non posso pensare di continuare a vivere senza di lei. Ma devo farlo per i miei bambini, che oggi soffrono per la scomparsa della madre”, ha raccontato il marito di Nicole Barnes. Come riporta il quotidiano locale Liverpool Echo, ora la famiglia è in attesa dei risultati dell’autopsia per scoprire il motivo del decesso della donna.