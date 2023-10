Un senatore, sua moglie e i loro due figli piccoli sono rimasti uccisi dopo che il loro piccolo aereo si è schiantato. La famiglia del politico è morta dopo che il loro aereo monomotore si è schiantato poco dopo il decollo domenica sera. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i mezzi dei soccorsi e i vigli del fuoco, ma purtroppo per la famiglia non c’è stato niente da fare.

Le autorità sono state informate dell‘incidente alle 20:26 di domenica 1 ottobre e hanno inviato i soccorritori, i vigili del fuoco e altro personale aeroportuale e medico. Come detto, per il senatore i due figlie e la moglie non c’è stato niente da fare, all’arrivo dei soccorsi erano già morti.

Il senatore Doug Larsen è morto in un incidente aereo insieme alla famiglia

“Il senatore Doug Larsen, sua moglie Amy e i loro due bambini piccoli sono morti in un incidente aereo ieri sera nello Utah”, ha scritto Hogue nell’e-mail circolata ai membri della legislatura del Nord Dakota. Il senatore Larsen ha avuto un terzo figliastro che domenica non era sull’aereo. “Stavano visitando la famiglia a Scottsdale e tornavano a casa. Si sono fermati per fare rifornimento nello Utah”, hanno spiegato ancora.

Si sta indagando sulla causa dell’incidente. Doug Larsen, repubblicano, è stato eletto per la prima volta al Senato del Nord Dakota nel 2020. Il suo distretto comprende Mandan, una città che affianca Bismarck attraverso il fiume Mississippi. Ha presieduto un comitato del Senato dello Stato che si occupava della legislazione industriale e commerciale.

Oltre alla sua posizione politica, Doug Larsen e sua moglie erano proprietari di maggioranza di un hotel. Era anche tenente colonnello della Guardia nazionale del Nord Dakota. I delegati dell’ufficio dello sceriffo della Grand County hanno detto di aver ricevuto un rapporto secondo cui l’aereo era precipitato intorno alle 20:30 di domenica. Un elicottero dell’Air Medical ha localizzato l’aereo abbattuto mentre gli equipaggi dell’ufficio dello sceriffo, dei vigili del fuoco di Moab e dei paramedici sono intervenuti sul luogo dell’incidente.