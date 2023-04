Un’immane tragedia ha sconvolto un’intera comunità per l’addio ad una giovane vita, uccisa per una motivazione assurda. La vittima si chiamava Kaylin Gillis ed è morta dopo aver sbagliato una strada. Mai lei avrebbe pensato di incorrere in una situazione del genere, infatti all’improvviso è successo l’irreparabile e per la ragazza non c’è stato niente da fare. Aveva solamente 20 anni ed era insieme ad altri tre amici quando è stata coinvolta inaspettatamente da questa aggressione.

Kaylin Gillis è morta quindi per un motivo inaccettabile e la sua colpa è stata quindi quella di aver solamente sbagliato una strada e di essersi trovata non nel posto giusto. La notizia ha ovviamente lasciato di stucco tutti gli abitanti della zona, oltre alla polizia, che ha indetto una conferenza stampa per rivelare i dettagli del fattaccio. Un avvenimento che ha ancora dei contorni poco chiari, ma che ha un’unica certezza: aver distrutto una famiglia senza che la 20enne avesse fatto qualcosa di errato.

Kaylin Gillis morta ammazzata dopo aver sbagliato una strada

Secondo quanto è finora emerso, Kaylin Gillis è stata ammazzata brutalmente nello stato americano di New York, a Hebron. Lei è morta dopo aver sbagliato una strada, infatti insieme ai suoi amici presenti nella sua automobile stava per raggiungere l’abitazione di un altro loro amico ma il navigatore pare li abbia fatti confondere. Si sono trovati quindi in un viale differente e un uomo ha aperto il fuoco col suo fucile, colpendola in pieno. Era il proprietario di una casa presente in quell’area. La vittima non ha fatto in tempo a fare retromarcia per andare via. Nessuno aveva avuto un atteggiamento che poteva far immaginare gesti pericolosi verso il killer.

Il dramma si è verificato sabato 15 aprile, ma tanti dettagli stanno venendo fuori in queste ore. Lo sceriffo di Washington, Jeffrey Murphy, ha fatto sapere che l’assassino si chiama Kevin Monahan e ha 65 anni: “Questo è un caso molto triste di alcuni giovani che stavano cercando la casa di un amico e sono finiti a casa di quest’uomo, che ha deciso di uscire con un’arma da fuoco e scaricarla. Il signor Monahan non ha collaborato con le indagini e si è rifiutato di uscire dalla sua residenza per parlare con la polizia”.

Kaylin Gillis looking for a friend’s house was shot and killed by Kevin Monahan after she and her friends turned down the wrong driveway



E un fatto simile è avvenuto anche nello stato del Missouri. Un ragazzo di 16 anni, Ralph Yarl, è stato ferito dopo essere stato raggiunto da due proiettili dopo aver suonato al campanello sbagliato. Gli Stati Uniti sono quindi stati scioccati da due vicende terribili.