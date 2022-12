Vanesa Alejandra Mansilla, 27 anni, è stata arrestata dalla polizia dopo che si è scoperto che aveva seppellito la figlia di cinque anni nel cemento e la stava usando come comodino. Gli agenti hanno trovato il corpo di Milagros di cinque anni in una cassa di legno incastonata nel cemento. Le indagini hanno rivelato che la bambina è morta per un’infezione respiratoria.

In seguito a questa infezione, Vanesa Alejandra Mansilla avrebbe seppellito il corpo della figlia in un sacchetto di plastica, lo avrebbe messo in una scatola di legno e lo avrebbe sigillato con del cemento. Il fatto è stato confermato pochi mesi dopo la morte di Milagros, a seguito di una macabra scoperta.

Leggi anche: Pelle secca e capelli diradati, mamma 27enne ignora i sintomi. Poi la diagnosi choc





Vanesa Alejandra nasconde il cadavere della figlia nel comodino

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la bambina era nata prematura ed era costretta a letto. A causa di un’infezione respiratoria, che è stata confermata nel rapporto medico legale, la piccola ha avuto una serie di problemi di salute. La famiglia di Vanesa Alejandra Mansilla hanno affermato che la madre di tre figli preferiva gli altri due figli, di sette e tre anni, e che la più piccola veniva lasciata in condizioni pessime.

La polizia ha avviato un’indagine sull’omicidio e sull’occultamento, a seguito di una denuncia presentata dal padre di Milagros a ottobre. Sebbene l’autopsia abbia confermato la causa della morte della bambina, non ha potuto confermare quando è morta. Vanesa Alejandra Mansilla ha detto alla polizia che alla morte della figlia non era sicura di cosa fare, quindi l’ha messa nella scatola e l’ha seppellita nel cemento.

La donna è attualmente in custodia della polizia mentre le indagini continuano sulla raccapricciante morte e sull’occultamento. La donna aveva sporto denuncia ldi scomparsa lo scorso ottobre mentendo ai suoi familiari e anche al padre della bambina. Il fatto è accaduto a San Andrés, Buenos Aires, in Argentina.