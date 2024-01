La comunità della Plainedge High School ha il cuore spezzato in seguito alla tragica scomparsa di Dylan Nuccio, morto a 17 anni in un incidente stradale nella contea di Nassau. L’incidente scioccante è avvenuto vicino all’uscita della Seaford-Oyster Bay Expressway e Hicksville Road, lasciando la comunità in uno stato di incredulità. Mentre le autorità cercano di scoprire la causa di questo tragico incidente, vengono forniti servizi di consulenza e supporto agli studenti e al personale colpiti dal lutto.

Il 2 gennaio 2024 Dylan Nuccio ha perso tragicamente la vita in un incidente. Le scuole pubbliche di Plainedge e le città della contea di Nassau, Long Island, sono avvolte dal dolore, alle prese con il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Dylan. Tuttavia, in mezzo al dolore, la forza degli studenti e dei docenti della Plainedge High School traspare mentre si uniscono per sostenersi a vicenda in questo momento difficile.

Incidente stradale, Dylan Nuccio morto a soli 17 anni

I servizi di gestione e consulenza della scuola stanno lavorando instancabilmente per fornire l’assistenza necessaria alle persone colpite da questo tragico incidente. Lo studente, alla guida di una Bmw, si è schiantato contro un boschetto di alberi con il veicolo ritrovato su un fianco. L’autista è stato dichiarato morto sul posto.

La comunità di Long Island sta sostenendo la famiglia del giovane, in particolar modo la madre, un’insegnante di scuola di Plainedge, che qualche giorno prima della scomparsa del figlio ha perso il marito a causa del Covid. “Amava la sua macchina. Aveva appena preso la patente”, ha detto l’amico di famiglia Anthony De Mieri. “Dobbiamo elaborare il lutto e andare avanti e, si spera, potremo ricordarlo solo come la bellissima giovane stella che stava per diventare”.

“Questa è la tragica fine di un’anima bellissima, di un bambino felice che, sfortunatamente, ha dovuto affrontare delle difficoltà davvero difficili nella sua vita”, ha detto De Mieri. Secondo l’Institute for Traffic Safety Management and Research, gli incidenti mortali a Long Island sono aumentati di quasi un terzo negli ultimi quattro anni. Incidenti mortali con velocità più che raddoppiata.