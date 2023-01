“Lo faceva sempre…”. Bimba ha un banale ‘incidente’, soffoca e muore a 5 anni davanti alla mamma

Muore a 5 anni soffocata da uno snack. Incredibile tragedia lo scorso 16 gennaio a una bambina di appena 5 anni. La piccola, Imogen Lennon, stava mangiando il suo snack preferito mentre si trovava in macchina con la mamma. Improvvisamente un boccone le è andato di traverso e ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. Mamma e figlia stavano tornando a casa a Canowindra, nel New South Wales centro-occidentale, in Australia.

A riportare la vicenda che risale a qualche giorno fa è stata un’amica di famiglia. La storia ha provocato choc in tutto il paese. Secondo quanto riportato dalla stampa locale la piccola Imogen stava tornando a casa dopo una lezione di nuoto. Si trovava sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla mamma Samantha quando è accaduto l’impensabile.

Leggi anche: “Lasciata morire da sola”. Il caso choc che fa rabbrividire: il corpo trovato 3 anni dopo





Cosa è successo alla piccola Imogen

La bambina stava mangiando il suo snack preferito, una specie di hot dog quando un boccone le è andato di traverso. La mamma, spaventata, ha subito chiamato un’ambulanza, ma le è hanno detto che non avrebbe fatto in tempo ad arrivare all’ospedale. Così, con l’aiuto di un passante, è stata lei stessa a portare la figlia al nosocomio. Purtroppo, però, la piccola è morta poco dopo.

Sul portale GoFundMe è stata aperta una raccolta fondi per poter preparare il funerale. Proprio qui si legge: “Nonostante gli sforzi eroici di Sam, la chiamata in ospedale e l’aiuto di un passante, è stata la stessa Samantha ad accompagnare sua figlia in ospedale perché troppo lontane per far intervenire i soccorsi”.

“Dare un senso a una perdita così tragica in questo modo è inconcepibile si legge ancora – non ci sono parole che possano descrivere con precisione quanto sia distrutta la famiglia di Imogen. È impossibile immaginare la vita senza Imogen”. La piccola Imogen lascia la mamma Samantha, il papà Bill, i suoi fratelli maggiori Hayden e Bailey e sua sorella Tamzin.

Bollette, arrivano per tutti gli sconti decisi dal governo: come funzionano e come ottenerli