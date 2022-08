In pellegrinaggio dopo la scomparsa della moglie, Lino ha un malore e muore: “Le aveva fatto una promessa”

Morto in pellegrinaggio a Medjigorie. Lino Vedovato, 82 anni, è stato colpito da un malore improvviso dopo essere stato in pellegrinaggio nella località in cui, il 25 giugno 1981, sei ragazzi di Medjugorje vedono e parlano alla Madonna.

L’uomo, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, in veneto, la settimana scorsa era partito per Medjugorie, con il gruppo di Campocroce di Mogliano, per mantenere la promessa fatta alla moglie mancata un anno fa. Dopo la gita nel santuario della Madonna di Medjugorie insieme al gruppo di fedeli partiti da Mogliano, l’ottantaduenne si è sentito male durante la colazione, poco prima di rientrare a casa in pullman, e per lui non c’è stato niente da fare.





Morto in pellegrinaggio a Medjigorie, addio a Lino Vedovato

Inutili i soccorsi arrivati sul posto dopo la chiamata d’emergenza. L’equipe medica ha provato a rianimare Lino Vedovato, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani e alla fine hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Come riporta il quotidiano online Oggi Treviso, l’82enne era molto conosciuto per il suo impegno nel sociale e religioso. Prima che la moglie morisse circa un anno fa l’82enne, come racconta Il Gazzettino, le aveva assicurato che presto sarebbe andato Medjugorie, in Bosnia e Herzegovina a pregare per lei. Una promessa che è riuscito a mantenere.

La salma dell’ottantaduenne è rientrata in Italia giovedì e venerdì 26 agosto, nella chiesa di Scorzé, si è svolto il funerale. Lino Vedovato lascia i figli Alessandro, Michele, Davide e Silvia, le nuore, il genero, i nipoti, la sorella, il fratello, i cognati, i parenti e gli amici.

