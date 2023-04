Un dolore immenso ha colpito il mondo dei social. Harrison Gilks è morto a soli 18 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Lui si era sempre armato di grande coraggio e aveva fatto di tutto, pur di superare quella fase difficilissima. Nonostante gli sforzi profusi, alla fine ha dovuto arrendersi come annunciato dal Daily Mail. Purtroppo la situazione era ormai degenerata e i suoi familiari si sono stretti attorno al giovane per stargli vicino negli ultimi istanti della sua esistenza.

Diversi i filmati che pubblicava su TikTok per soffermarsi sulla sua patologia. Harrison Gilks è purtroppo morto nelle scorse ore per una malattia devastante, in particolare un tumore gravissimo. In passato aveva affermato: “Questo non è il tipo normale di cose che pubblico, ma oggi ho scoperto di avere un cancro terminale. Sono stato libero dal cancro per un po’, ma sfortunatamente è tornato”. Si augurava di fare qualcosa di fantastico dopo aver sconfitto il male, ma purtroppo non ha esaudito i suoi sogni.

Harrison Gilks è morto a 18 anni per una grave malattia

Harrison Gilks, che è morto appena maggiorenne, aveva scoperto questa malattia tre anni fa e nel febbraio dell’anno scorso sembravano esserci state maggiori speranze di sopravvivenza. Poi è peggiorato di nuovo fino ad arrivare alla sua dipartita. A vegliarlo fino all’ultimo secondo sono stati i suoi genitori e il fratello. Soffriva precisamente del rabdomiosarcoma, che ha colpito i suoi muscoli. Bellissime le sue parole dette in precedenti video postati su TikTok, che però non hanno avuto seguito per colpa del cancro.

Queste erano state le dichiarazioni social di Harrison: “Uscirò e farò un sacco di cose che ho sempre voluto fare, forse il paracadutismo, cose del genere“. Tra i tanti messaggi di addio a Gilks, questo è stato il più significativo: “Avrei voluto conoscerlo di persona, ma mi sento comunque un privilegiato avendo vissuto questo viaggio con lui su TikTok. Riposa in pace”. Devastante dunque il corso della sua malattia, che non lo ha lasciato in pace sin da quando era solamente un adolescente nel pieno della vita.

Il rabdomiosarcoma è molto diffuso nei bambini e negli adolescenti. Alcuni fattori di rischio sono l’esposizione ai raggi X prima di venire alla luce oppure l’uso di droga da parte dei genitori. Si tratta di un tumore raro. Harrison Gilks aveva oltre 300mila follower su TikTok.