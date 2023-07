Morta sotto gli occhi del futuro marito. “Volevamo un ricordo romantico”, ma la proposta di matrimonio è finita in tragedia

Dramma prima delle nozze: muore a 39 anni dopo la proposta di matrimonio. O meglio, proprio a causa della proposta di matrimonio, che voleva essere super romantica ma è finita in tragedia. Si erano appena fidanzati e volevano festeggiare in Turchia, salendo sulla scogliera Capo Polente. Escursione fatale: la futura sposa è caduta ed è morta pochi istanti dopo che il compagno le aveva chiesto di sposarlo. Lui ha sentito solo un urlo agghiacciante, come riferito a Newsflash.

Era infatti appena tornato alla macchina per recuperare il cibo e le bevande quando si è reso conto di cosa era appena successo: la fidanzata è precipitata a oltre 100 piedi dalla ripida scogliera a Canakkale, una città nel nord-ovest della Turchia. Un posto che avevano scelto insieme perché pensavo sarebbe stato romantico, ha poi raccontato lui. Mai avrebbero potuto immaginare questo tragico epilogo.

Il futuro sposo, Nizamettin Gursu ha detto ai media locali che la coppia aveva scelto il posto per fidanzarsi “per avere un ricordo romantico. Dopo la proposta, abbiamo bevuto un po’ di alcol. Tutto è successo all’improvviso. Ha perso l’equilibrio ed è caduta”.

Lei, Yesim Demir inizialmente è sopravvissuta alla caduta, ma è deceduta in seguito alle ferite. Aveva 39 anni. I soccorsi niente hanno potuto. Nonostante fossero stati chiamati tempestivamente, dopo 45 minuti di tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto dichiarare il decesso.

