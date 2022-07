Morta in Ucraina. Il 30 giugno è stata uccisa durante un attacco missilistico mentre si trovava a Kharkiv, precisamente in un rifugio bombardato dai russi. Assieme a lei ha perso la vita il suo connazionale Douglas Burigo. La vip e l’amico erano partiti come volontari e lei, 39 anni, raccontava la sua esperienza sul suo canale YouTube.

Morta in Ucraina la volontaria ed ex modella originaria di San Paolo del Brasile Thalita Do Valle. La morte dell’ex modella, conosciuta in tutto Brasile, è stata confermata dal fratello, Theo Rodrigo Vieira. Insieme a lei ha perso la vita l’amico Douglas Burigo, di 40 anni, ucciso mentre tentava di raggiungerla e portarla in salvo. I due, secondo la versione data dalla famiglia di lei, sono morti asfissiati dentro un rifugio che è crollato sotto i missili.





Morta in Ucraina l’ex modella brasiliana Thalita Do Valle

Tiratrice scelta, in passato l’ex modella morta in Ucraina si era arruolata arruolata con le truppe curde in Iraq contro i jihadisti dell’Isis. “Ci sono stati attacchi russi e il battaglione è stato diviso – ha raccontato il fratello Theo Rodrigo Vieira -. Thalita si è rifugiata nel bunker, è morta il 30 giugno per asfissia, non è stata colpita da schegge”.

Il fratello ha poi spiegato come sua sorella mandasse messaggi dal fronte praticamente ogni giorno e tenesse informati i suoi follower tramite dei video caricati sul suo account youtube. Thalita Do Valle lavorava sia come soccorritrice che come tiratore scelto e forniva copertura ai militari ucraini dalle forze russe che avanzavano ed è morta in Ucraina cercando di aiutare gli altri.

Ex modella soldato uccisa a Kharkiv – La brasiliana Thalita do Valle, combatteva con le truppe ucraine come tiratore scelto. Era dentro un rifugio bombardato dai russi https://t.co/uQcx2JRszR pic.twitter.com/qxyifI7pM2 — RSI News (@RSInews) July 7, 2022

“Thalita è sempre stata coinvolta in missioni umanitarie con la legione straniera di un paese o qui in Brasile”, ha detto il fratello della modella morta in Ucraina. “Era sempre commossa dalla sensazione di salvare animali e umani. Mia sorella è sempre stata pacifica, una genuina progressista. Le armi fanno parte di un contesto, la guerra, ma ha salvato vite, ha salvato animali”.

