Mariarosa Turturiello, 23 anni, è morta improvvisamente a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. La giovane abitava a Ricigliano e nella serata di mercoledì 16 agosto aveva raggiunto il piccolo centro degli Alburni per prendere parte a Baccanalia, uno degli eventi più famosi dell’estate salernitana. La giovane era una addetta alla sistemazione dei posti a sedere all’interno di una delle tante cantine.

A Mariarosa Turturiello le mancavano pochi esami per prendere una laurea in biologia presso l’Università degli Studi del Sannio a Benevento ma purtroppo la vita con lei è stata ingiusta e purtroppo è morta durante la festa. La giovane è stata soccorsa, purtroppo inutimente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Il personale del 118 ha tentato di rianimare la povera Mariarosa Turturiello ma senza esito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli e il medico legale.

Mariarosa Turturiello, morta durante la sagra della Baccanalia a San Gregorio Magno

Alla tragedia hanno assistito anche alcuni componenti della famiglia della giovane. Una scena choc che ha lasciato tutti attoniti di fronte alla notizia della scomparsa di Mariarosa. “Abbiamo fatto immediatamente rientro verso casa – si legge sul Corriere della Sera – non ci sono parole per descrivere ciò che accaduto. A Ricigliano c’è un silenzio surreale, non ci va di aggiungere altro». Mariarosa partecipava sempre agli eventi che si organizzavano in zona, per questo era molto conosciuta nell’ambito della movida e dell’associazionismo”.

“La sorella Carla è invece impegnata in politica, è consigliere comunale. Con il papà, invece, la ventitrenne condivideva la passione per i cavalli”, si legge ancora. Ora resta da capire se la morte della ragazza sia stato causato dal malore oppure da un eventuale colpo in seguito alla caduta. La notizia della morte della 23enne si è diffusa velocemente tra San Gregorio Magno e e Ricigliano dove Mariarosa viveva.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali il decesso della ragazza è sopraggiunto per cause naturali. Gli organizzatori dell’evento hanno deciso di annullare la serata in segno di rispetto per la tragedia. La Procura di Salerno, con il magistrato di turno, ha aperto una inchiesta per definire la dinamica del decesso della giovane.