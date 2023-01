Era una modella ed era stata finalista a Miss Italia nel 2004. Antonella Fragiello è morta a causa di un tumore che aveva fatto precipitare le sue condizioni in pochissimo tempo negli ultimi giorni. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno la 37enne era ricoverata in ospedale e la sua scomparsa ha preso alla sprovvista le persone più vicine a lei, che non si aspettavano un peggioramento così veloce.

Antonella Fragiello era originaria di Casoria ed era conosciuta per aver partecipato a Miss Italia, anno in cui vinse Cristina Chiabotto. Inoltre aveva lavorato in televisione e nella pubblicità. A 19 anni era arrivata alla finalissima di Salsomaggiore, era sposata e al marito Carlo aveva dedicato il suo ultimo post sui social.

Antonella Fragiello, morta a 37 anni la finalista di Miss Italia

“Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”, aveva scritto Antonella Fragiello sul post dedicato al Marito Carlo Saverio. La donna aveva pubblicato due scatti risalenti al loro matrimonio.

Nel primo si vede lo sposo che la tiene in braccio, mentre il secondo è un video dei momenti più belli delle nozze. Tantissimi i messaggi sulla sua bacheca social, dove tante persone si sono riversate per ricordare Antonella Fragiello. “Ti ringrazio per la stima che hai sempre avuto per me e per la luce dei tuoi sorrisi. Anche se ultimamente i nostri incontri si erano ridotti a semplici e repentini parcheggi nel nostro viale, rimane in me il tuo stupore quando mi dicevi: ‘Quanto sei cresciuto!’. Sei stata un esempio. Adesso, stammi vicino anche tu. So che su di te posso contare! Hai vinto l’Eternità. Ciao Antonè!” si legge su Facebook.

E ancora: “Dolce Antonellina, hai lottato tanto e da tanto i dolori erano dentro di te. Ora che avevi finalmente trovato amore pace … non è possibile, la vita a volte si accanisce”, scrive un’amica. “La tua bellezza farà splendere il Paradiso“, si legge ancora sulla bacheca si Antonella Fragiello. Il funerale si svolgerà lunedì 23 gennaio alle 12 nella parrocchia di San Tommaso nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.