“Addio Morena”. Mamma di 29 anni uccisa dal Covid: aveva partorito una bambina un mese fa

Una bruttissima notizia ha sconvolto la Campania e l’Italia intera. Una mamma di soli 29 anni, Morena Di Rauso, è deceduta nelle scorse ore a causa del coronavirus. Non è riuscita nemmeno a godersi la nascita della sua piccola, venuta alla luce il 19 novembre. Dopo aver portato a termine la gravidanza aveva però appreso di essere rimasta contagiata. In un primo momento era stata ricoverata all’interno dell’ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove era nata appunto la neonata.

Ma Morena Di Rauso ha avuto un peggioramento del quadro clinico improvviso e i medici hanno deciso di trasportarla d’urgenza nel nosocomio di Maddaloni. Nonostante si sia tentato il tutto per tutto, la 29enne è finita dapprima in coma e poi è arrivata la dipartita della donna. Sotto choc dunque la sua famiglia, che non si sarebbe mai aspettata di passare da una notizia così gioiosa ad un lutto devastante. La donna era originaria di Sparanise, nel Casertano, e pare non si fosse ancora sottoposta alla vaccinazione.

Il primo a comunicare la terribile notizia sulla scomparsa di Morena Di Rauso è stato il sindaco del paese di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi. Quest’ultimo lavora tra l’altro anche come anestesista all’ospedale ‘Monaldi’ di Napoli. Le sue parole hanno colpito tutti: “La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il coronavirus non fa distinzioni, la comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all’immenso dolore della sua famiglia”.





Il primo cittadino ha poi concluso così il suo messaggio su Morena Di Rauso: “Ci uniamo anche al dolore dell’intera comunità di Sparanise che oggi, a causa del Covid, piange la sua vittima più giovane”. La cugina ha poi raccontato: “Non si era ancora vaccinata perché il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e di farlo dopo il parto. Oggi la piccola Sofia compie un mese e ieri era il compleanno di sua madre Morena che stanotte muore di Covid-19”. Un dolore indescrivibile per tutti.

