La scoperta choc sul marito grazie alla tecnologia. La notizia non poteva che correre velocemente sul web e portare molti a ragionare a 360 gradi sulle concrete potenzialità della tecnologie di cui si dispone ad oggi. Ed è vero che il progresso ha fatto fino ad oggi passi da gigante: scoprire il tradimento del proprio partner oggi è possibile anche passando da tutto questo. A raccontare la propria vicenda sentimentale è stata la diretta interessata su Reddit.

Moglie scopre il tradimento del marito così, il racconto nei dettagli. La donna non poteva credere ai propri occhi eppure quello nel video era esattamente l’amato marito. Il tradimento da parte del marito sembra essere uscito allo scoperto grazie alla presenza delle videocamere di sorveglianza che avrebbero ripreso tutta la dinamica.

A raccontare per filo e per segno come sono andate le cose, la donna in questione su Reddit: “Mio marito mi tradisce, ne sono certa – ha scritto la donna sulla piattaforma social -. Come faccio a saperlo? Facile, ogni volta che è da solo a casa le telecamere magicamente non funzionano e si “guastano”. Cosa accade in casa mia quando non ci sono?”. Così nella donna è sorto il dubbio.

“Ho deciso di scrivere qui su Reddit per capire cosa ne pensate… siamo sposati da poco, abbiamo un ottimo rapporto e anche dal punto di vista sessuale siamo motlo attivi. Ma da poco mi sono resa conto che quando né io né i bambini siamo a casa, le telecamere si spengono magicamente. Lui lavora in smart working quindi capita spesso che sia solo in casa e per curiosità, una volta, ho notato questa cosa che mi ha messo un tarlo nella testa”.

E ancora:: “Così, adesso, ci faccio caso di continuo. Non mi sarei sposata con lui se non mi fossi fidata, ma questa cosa mi manda in tilt. Ogni volta che glielo faccio presente lui perde la testa. Inizia a sbraitare e dice che lo accuso di nascondere qualcosa. E la sua reazione, mi fa pensare ancor di più che mi stia tradendo, ma non ne capisco il motivo: facciamo sesso spesso e il nostro rapporto è splendido”. Ovviamente la vicenda sarebbe stata commentata anche dagli utenti che hanno sottolineato: “Solo perché fate sesso non significa che lui non lo faccia anche con altre donne. Potresti provare a installare altre telecamere, tenendolo all’oscuro così capiresti veramente cosa accade”, e ancora: “Vai in fondo alla questione il prima possibile”.