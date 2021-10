“Ho perso i capelli”. L’attrice 19enne mostra i segni di cancro e chemio: “Combatto, mi piaccio anche così”

Di Miranda McKeon ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi. L’attrice 19enne di “Anne with an E”, ha scoperto di avere il cancro a giugno del 2021. La diagnosi terribile: tumore al seno. La giovane e talentosa attrice statunitense, proprio negli ultimi giorni, ha dovuto dire addio, anzi arrivederci, ai suoi splendidi capelli. È lei stessa a dichiararlo al mondo intero con un post su Instagram: “Ho fatto una cosa!!!! Solo pochi giorni prima della mia ultima chemio (martedì!), era ora di lasciarmi andare e finalmente radermi la testa. Dal momento in cui mi è stata diagnosticata (la malattia, Ndr), la cosa dei capelli è stata un importante fattore di stress, forse anche più della mia salute generale”.

Non sono “solo capelli” – scrive Miranda McKeon – e non “ricrescono solo” (anche se lo faranno) – negli ultimi quattro mesi, ho capito quanto i capelli siano un’estensione della femminilità. Non mi ero mai resa conto di quanta gioia provassi sentendomi bella giorno dopo giorno e quanto sentissi che i miei capelli mi definivano. Tutti i 19enni dovrebbero avere questo privilegio. Negli ultimi tre mesi ho perso lentamente i capelli e ho passato molto tempo davanti allo specchio immaginandomi calva”.

Miranda McKeon: “Non è stato uno choc”

“Di conseguenza, questo passaggio finale onestamente non è stato un grande shock – continua Miranda McKeon – Tuttavia, sono rimasta un po’ sorpresa da quanto mi senta ancora bella senza i miei capelli. Mi sono resa conto di essere bella per i miei contributi nelle conversazioni, per il mio umorismo e la mia vulnerabilità, per il tipo di amica che sono e per il modo in cui mi presento a coloro che mi circondano”.





E ancora Miranda McKeon: “La mia bellezza è la cosa meno interessante di me. I miei amici e la mia famiglia sono stati così incredibilmente di supporto e mi hanno mostrato nel profondo che le persone nella mia vita non mi amano per il mio aspetto, mi amano per la persona che sono e io amo davvero quella persona. Penso che sia così bella.

Quindi, anche se di certo mi manca guardarmi allo specchio e sentirmi bella nel modo convenzionale, continuerò a celebrare la mia bellezza in un modo più grande e significativo (e ho una testa davvero bella)”, conclude Miranda McKeon. Che forza della natura questa ragazza!