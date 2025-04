È sopravvissuta a una caduta da un’altezza che raramente lascia scampo, ed è rimasta persino cosciente. A Ekaterinburg, in Russia, una donna di 84 anni è stata protagonista di un incidente che ha dell’incredibile: è precipitata dalla finestra del sesto piano del suo palazzo ed è atterrata sul tetto di un’auto parcheggiata nel vialetto sottostante, riuscendo miracolosamente a salvarsi. L’episodio è avvenuto martedì 15 aprile ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona, che hanno documentato l’intera scena, poi diffusa dal canale Telegram Baza.

Nel video, che ha fatto rapidamente il giro dei social russi, si nota un oggetto precipitare dall’alto e pochi secondi dopo si vede la donna cadere all’indietro, colpendo con violenza il tetto del veicolo e facendo scattare immediatamente l’allarme. Nonostante il volo spaventoso, nei momenti successivi all’impatto l’anziana ha provato persino ad alzarsi, senza riuscirci, restando però cosciente in attesa dei soccorsi. Secondo i testimoni, avrebbe anche chiesto di essere coperta per non restare esposta agli sguardi, dimostrando una sorprendente lucidità.

I soccorritori, giunti poco dopo sul luogo dell’incidente, hanno trasportato la pensionata in ospedale, dove è attualmente ricoverata. Le sue condizioni sono considerate stabili, anche se non è stato reso noto il dettaglio delle ferite riportate. Gli abitanti del palazzo sono rimasti sconvolti. Il proprietario dell’auto danneggiata ha raccontato: “Ho sentito l’allarme e l’ho vista sdraiata sul tetto della mia macchina dalla finestra. Hanno detto che era una vicina del sesto piano. Vivo qui da dodici anni ma non l’avevo mai vista prima e non conosco questi vicini”.

Le prime indagini della polizia hanno escluso qualsiasi ipotesi di gesto volontario o di coinvolgimento esterno. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Interni russo, si tratterebbe di un tragico incidente domestico: “Durante le indagini, è stato accertato in via preliminare che l’anziana donna è caduta dalla finestra a causa della sua disattenzione”, ha dichiarato l’ufficio stampa, specificando che al momento del fatto la signora stava pulendo i vetri della finestra.

Ora la polizia sta proseguendo gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica della caduta. Nel frattempo, la vicenda ha acceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza degli anziani che vivono soli, e sull’importanza di prevenire simili incidenti domestici, che possono avere esiti ben più drammatici. La donna, per sua fortuna, è scampata a un destino che sembrava segnato, grazie anche a un’insospettabile combinazione di fattori che hanno attutito la caduta.