Domenico e Cesira, una splendida storia d’amore. Insieme, nel bene e nel male, e ancora lo stesso desiderio di sempre: quello di restare uniti. Domenico Filipponi detto Mimì ha raggiunto un traguardo importante insieme alla sua Cesira, festeggiare 101 anni. Non da meno la moglie, che lo scorso mese, ne ha compiuti altrettanto. La storia dei coniugi di Colleranesco è commovente.

Domenico e Cesira, insieme più di 200 anni. Domenico 101 anni d’età, come la moglie Cesira, che ha spento le candeline lo scorso mese. Conosciuti da tutti come i coniugi di Colleranesco che oltre a festeggiare il record dell’età raggiunta, annunciano un altro importante e significativo traguardo, quello che tira in ballo il loro grande amore, che raggiunge 76 anni di vita trascorsi l’uno al fianco dell’altra. Una cifra che supera anche le nozze di platino.

Domenico e Cesira insieme più di 200 anni. Grande festa tra parenti e amici per il traguardo da record

Non solo marito e moglie, Domenico e Cesira hanno dato alla luce anche un figlio, Gianfranco, che insieme a Patrizia li ha resi nonni di due splendidi nipoti Monica e Roberta, ma anche di due pronipoti Giovanni e Lorenzo. La famiglia non poteva che festeggiare proprio a Colleranesco il grande traguardo raggiunto da mamma e papà. Le parole di Domenico nel giorno del compleanno: “Io vorrei vivere ancora qualche annetto. Ci vorrei provare anche perchè mi sento bene“.

Una vita intera con un unico grande amore nel cuore: quello verso la famiglia costruita con tanti sacrifici che oggi restituisce alla coppia sorrisi e abbracci colmi di emozione. Domenico gode di ottima salute, merito della vita sempre attiva che lo ha visto impegnato a lavoro fino a quando le forze lo hanno permesso. Prima come operaio in un’azienda di marmi, Domenico si è lasciato voler bene per quindici anni come portiere dell’hotel Cesare.

Ma oltre al lavoro che lo ha sempre tenuto impegnato, Domenico ha coltivato insieme alla moglie Cesira il grande sogno di avere un orto di cui prendersi cura insieme. E così è realmente accaduto. I coniugi di Colleranesco non possono che essere soddisfatti di se stessi e circondati da amici e parenti brindare ancora una volta in onore della bellezza della vita.