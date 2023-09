Gemelli di 4 anni morti dopo essersi addormentati nella cesta dei giocattoli chiusa. Una famiglia della Florida piange la perdita di due gemelli di 4 anni morti dopo essere stati ritrovati in una cassa di giocattoli a casa. Le autorità hanno trovato i due bambini senza vita in una casa di Jacksonville il 25 agosto, ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo di Jacksonville a People in una dichiarazione. Nonostante “i tentativi di rianimarli, sono stati dichiarati morti”, ha aggiunto la polizia.

L’ufficio dello sceriffo ha detto che l’indagine è ancora in fase di analisi e che secondo le informazioni che hanno “entrambi i bambini stavano giocando in casa”. E ancora: “Stiamo lavorando con i nostri partner presso l’ufficio del medico legale per determinare la causa della morte”, ha aggiunto la polizia. “Al momento non sappiamo se si sia trattato di un incidente o sia successo qualcos’altro”, fanno sapere.





C’è da dire tuttavia, che fino ad ora non è stata presentata alcuna accusa. In un post su Facebook domenica, la mamma dei gemellini, Sadie Myers, ha detto che la tragedia è avvenuta dopo che i suoi figli sono stati messi a letto dal padre, che successivamente è andato a letto anche lui. “Quando sono tornato a casa dal lavoro, un paio d’ore dopo, ho guardato tutti i bambini come al solito per assicurarmi che stessero dormendo, poi ho cenato e sono andato a dormire”, ha scritto Sadie Myers.

Si ipotizza che il fattaccio sia accaduto la mattina presto. Racconta Sadie Myers: “Ad un certo punto quella mattina i gemelli si sono svegliati e hanno iniziato a giocare nella loro stanza piuttosto che dormire. Lo fanno spesso. Di solito si addormentano in qualche posto strano nella loro stanza con i giocattoli lasciati ovunque. Ma Venerdì sera lo strano posto in cui hanno deciso di rannicchiarsi e andare a dormire era nella loro cassapanca di cedro che usiamo per riporre tutti i loro animali di peluche”.

“Probabilmente – prosegue la madre dei gemellini morti – durante il sonno uno di loro deve essersi mosso e ciò ha causato la chiusura del coperchio di questa vecchia cassapanca di legno di cedro. Non sapevo che la maggior parte delle cassapanche in legno per giocattoli, una volta chiuse, sono ermetiche e insonorizzate. Per questo sono rimasti lentamente rimasero senza ossigeno. È stata la cosa più orribile e dolorosa che un genitore o un fratello possa essere costretto a sopportare”.

