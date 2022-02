Un episodio davvero assurdo quello avvenuto su un volo della linea aerea americana Delta. Un uomo, no-vax, voleva rendersi protagonista di un gesto di protesta clamoroso. Michael Brandon Demarre, questo il nome del manifestante, ha deciso di fare qualcosa di davvero pericoloso durante il volo decollato da Salt Lake City e diretto a Portland, Stati Uniti. A un certo punto, poco dopo le fasi di decollo e stabilizzazione dell’aeromobile, il 32 enne si è improvvisamente alzato dal sedile ed ha tentato di aprire il portellone di emergenza, naturalmente senza riuscire nel suo intento.

Aprire una cabina pressurizzata a 8-11 km di altezza (30mila piedi) significherebbe molto probabilmente morte per tutti i passeggeri che avrebbero rischiato di essere espulsi nel vuoto. L’antivaccinista americano, aveva l’intenzione (in questo assurdo modo) di modo attirare l’attenzione dei passeggeri per essere poi filmato mentre esponeva le proprie tesi contro i vaccini e il Covid. Tra l’altro si può affermare che Michael Brandon Demarre è riuscito nel suo intento.

Le persone sul volo hanno filmato la scena e poco dopo i giornali di mezzo mondo hanno raccontato la sua storia descrivendo il suo come uno degli atti più stupidi e inutili che si potessero escogitare. La storia assurda di Michael Brandon Demarre è stata anche raccontata dal Washington Post.





Michael Brandon Demarre, follia in volo

Proprio il quotidiano ha spiegato che l’uomo, venerdì 10 febbraio, era a bordo di un aereo che viaggiava da Salt Lake City a Portland, in Oregon. A due tratto, racconta il Post, l’uomo si è alzato dal suo posto per dare vita a questa sua curiosa protesta. Negli istanti subito successivi, gli assistenti di volo non hanno dato particolare importanza a quel gesto, credendo che volesse solo recarsi alla toilette.

Portland Man Charged After Attempting to Open Emergency Exit on Portland-Bound Flight: Michael Brandon Demarre of Portland is facing federal charges after attempting to open an emergency exit on a commercial airline flight from Salt Lake City, Utah, to … https://t.co/B61gh7P6ko February 15, 2022

Tuttavia, quando hanno visto il 32enne armeggiare con il portellone tirando con forza la maniglia una hostess è intervenuta immediatamente chiedendo al passeggero di mollare la presa. C’è da dire che l’uomo ha ceduto ed è stato bloccato da altri assistenti di volo e arrestato una volta che il velivolo è atterrato. Ora Michael Brandon Demarre rischia fino a 20 anni di carcere. Complimenti.