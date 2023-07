Melissa ha 800 tatuaggi su tutto il corpo. Per lei è proprio una vera e propria dipendenza che le sta creando non pochi problemi. La donna, 46 anni, non riesce più a fare a meno di immettere inchiostro nella sua pelle. Da quando ha iniziato, Melissa si è fatta fare pi di 800 tatuaggi ovunque. E chiaramente lei è serena e felice della sua scelta, il problema è che la sua vita è diventata un tantino complicata ultimamente. È la stessa donna ad aver raccontato che è stata spesso cacciata via dai locali e non solo a causa del suo aspetto.

Il motivo sempre lo stesso: metteva paura ai clienti. Melissa ha poi raccontato anche di un altro problema, ovvero che non riesce a trovare lavoro per via di tutti questi tatuaggi. La donna ha iniziato a disegnare la sua pelle a circa 20 anni e da quel momento non si è più fermata. Melissa racconta che sin dal primo tatuaggio sul volto, ha subito adorato la pratica e il risultato.





Melissa ha 800 tatuaggi su tutto il corpo

Tra l’altro per lei il dolore non è mai stato un problema: “Sento solo il ronzio della macchinetta e il risultato è troppo bello, supera ogni difficoltà”, racconta senza problemi. Melissa si candida ufficialmente ad essere la donna più tatuata d’Inghilterra. Tuttavia, come dicevamo, la sua vita non è semplicissima ultimamente. Come abbiamo già raccontato, Melissa Sloan è stata spesso allontanata da locali e pub perché intimoriva i clienti.

'A mum has spoken out about how she can't find employment' Due to her extreme look



Mum-of-two Melissa Sloan says she can't land herself a job due to her extreme look – but that won't stop her from getting more designs, she currently gets three new 'prison style' inks a week. pic.twitter.com/JKQ1cjCdsT — 'Seeing is believing' (@dave24144975) September 7, 2022

Non solo, alcuni tatuatori si sono addirittura rifiutati di tatuarla perché avevano “paura delle conseguenze di tutto quell’inchiostro nel suo corpo”. La signora Sloan, che tra l’atro è anche mamma, ha anche detto alla stampa locale che ha costretto il fidanzato a tatuarla anche di notte per “alleviare il suo bisogno di avere l’inchiostro sul corpo”.

A mom with more than 800 tattoos claims she was 'forced' to watch her children's nativity plays through a window from outside their school.



Melissa Sloan, from Powys, Wales, regularly receives criticism for her alt look & probably of scared away the Baby Jesus & Mary😆 pic.twitter.com/PSdqQhkotl — Mr Pål Christiansen 🇳🇴🇬🇧 (@TheNorskaPaul) December 26, 2022

Ora Melissa Sloan è riuscita a farsene una ragione e a sopportare tutto. La donna è intenzionata ad andare avanti per la sua strada senza cambiare nulla del suo corpo, visto che adesso sarebbe anche complesso (ma non impossibile). Melissa Sloan però chiede a tutti, tramite i media anglosassoni: “Perché la mia passione deve essere discriminata?”. E in effetti è una bella domanda.

