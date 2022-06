Era single, non riusciva a trovare l’uomo della sua vita, fino a che la madre gliene ha cucito uno di stoffa. A quel punto, Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è innamorata e l’ha sposato. Sì, avete letto bene: una donna ha sposato una bambola di pezza, ma non è finita qui perché ci ha fatto anche un figlio (di stoffa, naturalmente). Siamo in Brasile, dove una vicenda come questa non ha generato un TSO presso una struttura psichiatrica, ma è finita su tutti i notiziari. La bambola di pezza di nome Marcelo, riesce anche a soddisfarla sessualmente, tant’è le ha dato anche un figlio (si fa per dire, Ndr).

“Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista”, ha detto Meirivone Rocha Moraes a NeedToKnow.online. “Era perché non avevo una ballerina di forró . Andrei a questi balli ma non sempre troverei un partner. Poi è entrato nella mia vita e tutto ha avuto un senso”. Come dicevamo, secondo quanto riferito, Moraes e Marcelo hanno una relazione romantica dal giorno in cui si sono incontrati. I due si sono “sposati” dopo che Moraes ha scoperto di essere “incinta” del primo figlio della coppia.





Meirivone Rocha Moraes, la donna sposata con una bambola

Meirivone Rocha Moraes ha detto: ”È vero, Marcelo mi ha messo incinta. Non si prendeva cura di se stesso e non usava il preservativo”, ha affermato. “Mi ha messo incinta. Ho fatto il test: è risultato positivo. Non potevo crederci”. Naturalmente, non volendo avere un “bambino” fuori dal matrimonio, la coppia ha deciso di ufficializzare le cose e si è “sposata”. “Il matrimonio è stato per me un giorno meraviglioso, molto importante, molto emozionante.

Ha piovuto molto, ma è stato meraviglioso”, ha detto Meirivone Rocha Moraes. “Dal momento in cui ho camminato lungo il corridoio fino alla fine, è stato semplicemente bellissimo. Poi siamo andati alla prima notte di nozze con mio marito Marcelo e ce la siamo goduta”. La coppia ha invitato 250 ospiti al loro matrimonio e poi si è intrufolata in una casa sulla spiaggia a Rio de Janeiro per una luna di miele di una settimana.

It was love at first sight for Meirivone Rocha Moraes when she met Marcelo, a ragdoll that her mother made for her. pic.twitter.com/Ixyu5dQt3p — Awaz-The Voice (@AwazThevoice) June 24, 2022

Dopo la luna di miele, la coppia ha accolto il loro bambino-bambola Marcelinho il 21 maggio. Ha “partorito senza dolore”, racconta, in soli 35 minuti a casa, con un medico e un’infermiera sul posto, mentre lo trasmetteva in live streaming a un pubblico di 200 persone. Se non è follia questa.

