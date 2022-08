Choc sull’altare, e non stiamo parlando di un film. Accade sotto gli occhi di tutti gli invitati ma soprattutto sotto quelli della sposa. La notizia viene riferita anche da Il Messaggero e l’intera vicenda è stata documentata anche su Tik Tok. Da non crederci, eppure accade davvero proprio nel giorno più bello a coronamento di un amore, quello del matrimonio.

Matrimonio finito male, anzi malissimo. Una platea di invitati vestiti da cerimonia pronti ad assistere al fatidico ‘si’ della coppia di sposini, ma qualcosa non va per il verso giusto. La vicenda, corregge Il Messaggero, pare essere avvenuta in Sudamerica.





Matrimonio finito male: la sposa piange disperata mentre l’amica corre urlando

La sposa attende e attende ancora, ma dello sposo nessuna traccia quando a un certo punto a presentarsi alla cerimonia sarebbe stata proprio l’amante di lui, ‘incaricata’ di riferire la reale scelta dell’innamorato: “Sposo non si presenta al matrimonio e manda l’amante a dire alla sposa che ha scelto l’altra”. È quanto si vede in un video diffuso su TikTok.

E pare che alcuni frame del video stessero circolando sulla piattaforma tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Immagini che mostrano chiaramente una sposa disperata intenta a piangere appoggiata sulla limousine.

O ancora l’amica della sposa che prova a inseguire urlando l’amante del non-sposo. Matrimonio finito male, dunque, che pare non essere di certo la trama di una soap opera, bensì vita reale, vita in cui spesso il finale non recita “e vissero felici e contenti”.

Rapita a 7 anni, trova la famiglia grazie a un manifesto. La triste sorpresa quando torna a casa