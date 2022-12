Natalie Rhodes, 40 anni, ha speso quasi 6.000 sterline per organizzare il suo matrimonio da sogno all’estero a Malta, assumendo un wedding planner per assicurarsi che avessero il giorno dei loro sogni. Purtroppo la cerimonia e la festa si sono trasformate in un incubo dopo che in spiaggia si sono ritrovati in mezzo a un rave party.

La sposa ha spiegato che il locale era stato prenotato per celebrare la cerimonia e il party, ma poco dopo l’arrivo nel locale sulla spiaggia, sposi e invitati sono stati circondati da un gruppo di raver seminudi coperti di vernice che hanno letteralmente mandato a monte il suo giorno più bello. “Ci siamo sposati all’estero, avevamo questo pacchetto e ci è costato circa 6.000 sterline solo per il matrimonio stesso e ci era stata promessa l’esclusività di un beach club”, ha detto la donna.

Natalie Rhodes, matrimonio da incubo in mezzo al rave party

Natalie Rhodes ha spiegato che durante la cerimonia, oltre ai raver mezzi nudi, drogati e ubriachi, il dj ha suonato musica elettronica. “C’era vomito dappertutto. Mio figlio è andato in bagno, è uscito e ha vomitato per tutta la spiaggia perché aveva visto cosa era successo nei bagni: erano coperti di vomito”, il racconto choc della sposa.

Natalie Rhodes ha incontrato il suo compagno, il 38enne Adam Butterworth circa un decennio fa e la coppia stava pianificando il loro matrimonio da anni, ma la vita continuava a mettersi di mezzo. Hanno avuto un figlio insieme, Blake, otto anni, quindi i piani per il matrimonio sono stati sospesi e quando hanno ricominciato a pianificare è arrivato Bhodi, quattro anni. Quando entrambi i bambini sono stati abbastanza grandi hanno iniziato a fare nuovi progetti, ma poi è arrivato il Covid e hanno dovuto annullare all’ultimo minuto.

Poi, quando le restrizioni sono state revocate, la coppia ha pensato che fosse finalmente il momento giusto e ha fatto di tutto per realizzare i propri sogni. “È stato il giorno peggiore della mia vita. C’erano sia uomini che donne in giro con quasi niente addosso, mia suocera era mortificata. Oltre alla musica elettronica hanno messo brani rap con le parolacce, c’era gente che fumava marijuana e vomito ovunque. Un vero incubo”.