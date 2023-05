Matrimonio choc, pioggia di critiche sulla sposa vip. Il giorno delle nozze è uno dei momenti più significativi nella vita di una donna che indossa per la prima volta l’abito bianco. Tutti gli occhi sulla sposa dunque, peccato però che scadere in alcune considerazioni sia inevitabile soprattutto quando l’abito bianco non è del tutto ‘tradizionale‘. La notizia fa il giro del web alla velocità della luce e viene diffusa su Vogue Australia, con tutti i dettagli annessi. Foto incluse ovviamente, soprattutto dell’abito che sembra aver scatenato la bufera.

Ellie Gonsalves si sposa in abito trasparente, pioggia di critiche dopo le foto del matrimonio. Una festa in grande stile quella avvenuta in occasione della celebrazione delle nozze della modella e influencer di 33 anni, che ha ben pensato di sfoggiare per il lieto evento non uno ma tre abiti tutti differenti in base al momento. Peccato che la trovata sia andata incontro ad alcune critiche: l’abito trasparente sembra aver messo in bella mostra ‘troppo’.

Ellie Gonsalves si sposa in abito trasparente, pioggia di critiche dopo le foto del matrimonio: “Troppo”

Il matrimonio è duranto per ben due lunghi giorni, quindi l’evento non poteva che richiedere anche un vestiario all’altezza. Come riferito su Vogue Australia, dapprima la 33enne non sfoggiato un abito da sposa caratterizzato da maniche lunghe e scollo trasparente. Tutto impreziosito da un lungo strascico: questo il primo outfit previsto per la cerimonia privata a Ross Scutts. Poi la sorpresa è arrivata il giorno seguente, quando i festeggiamenti si sono spostati altrove. Nel corso del ricevimento Ellie ha deciso di lasciare gli invitati senza parole, indossando altri due abiti.

Se in un primo momento la sposina ha fatto il suo ingresso in sala ricevimento con addosso un abito con decorazioni floreali e senza spalline,reso sensuale da lungo spacco sul lato, nella seconda parte dei festeggiamenti è arrivato il colpo d’occhio: “La faccia di mio marito quando mi ha visto in questo vestito è stata incredibile”, si legge su TikTok e Instagram. Ed effettivamente l’effetto sorpresa sembra essere ben riuscito.

L’abito trasparente indossato da Ellie mostrava ‘troppo’. Trattasi nello specifico di un mini abito stile corsetto con tanto di spacca laterale ma completamente trasparente al punto da fare sembrare la sposa “nuda”. Il look è stato completato con tacchi argentati. Cosa è successo nel giro di poco? Una pioggia di commenti al veleno sono piovuti sulla testa della sposa. “Sei facile e troppo libera”, ma Ellie ha replicato: “L’unica cosa che è veloce e libera sono state le mani di tua madre quando ti ha lasciato cadere sulla testa da bambino”. Fortuna che tra 1,2 milione di follower c’è anche chi ha apprezzato: “Non ha pianificato il giorno dei sogni degli altri, ha pianificato il suo. Ed è bellissima”.