Martina Cuomo si laurea e partorisce nello stesso giorno. Felicità doppia per la giovane infermiera dell’ospedale Cotugno di Napoli, che proprio durante il periodo più arduo della pandemia, è stata impegnata in un reparto covid. Mamma e dottoressa il 18 novembre 2022, il racconto a Today fa il giro del web alla velocità della luce.

Iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università dell’Aquila, Martina ha raccontato a Today.it: “Ho scoperto di essere incinta il 9 marzo scorso e ho continuato a frequentare i corsi a L’Aquila, a sostenere gli ultimi esami, e ho continuato anche a lavorare in ospedale, fino al settimo mese”. Poi la comunicazione del giorno della discussione della tesi, il 18 novembre 2022: “Era proprio la data termine della mia gravidanza ma immaginavo di partorire qualche giorno prima, o qualche giorno dopo, e invece…”.

“Se avessi interrotto, tutto sarebbe saltato alla prossima sessione, ad aprile 2023”. Così Martina è stata la prima a discutere la sua tesi di laurea sull’utilizzo della telemedicina in ambito sanitario: “Ho discusso da casa, ero l’unica a distanza tra i candidati. Nei minuti della discussione ero in travaglio, tanto che ho parlato della mia tesi molleggiando sulla palla da parto”. Poi arriva il momento più bello: “La commissione era entusiasta. Quando hanno fatto la proclamazione stavo andando in sala parto: avevo rotto le acque”.

Martina diventa dottoressa con la votazione di 106 su 110 per poi dare alla luce la figlia Nunzia che, racconta Martina, apre i suoi occhietti al mondo alle 18.30 presso il Policlinico Luigi Vanvitelli di Napoli: “Avrei dovuto rimandare tutto e invece sono riuscita a laurearmi lo stesso, a distanza, nel giorno dell’arrivo al mondo della mia splendida bambina: la mia storia dimostra anche l’importanza della digitalizzazione. Ora mi godo i primi mesi di vita della piccola, poi tornerò a lavorare in ospedale”.